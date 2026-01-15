大學學測17日登場 考生16日下午2點可查看考場

115學年度大學學測將於17日起連續3天舉行。（示意圖／本報資料照）

115學年度大學學測將於17日起連續3天舉行，大考中心於今（15）日表示，16日下午2時至4時開放考生查看試場及座位，無論考生實際應考日程，如需要查看試場及座位，必須在規定時間內前往，其餘時間皆不開放。

大考中心提到，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，提醒考生務必記得攜帶。應試有效證件含：國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。另提醒，有效證件不包含學生證；健保卡需要有照片才是應試有效證件。

大考中心也說，考試當日，建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集；另呼籲接送考生之親友，請勿於考（分）區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。

大考中心說明，考生如於身分查驗時間，未持應試有效證件正本，供監試人員查驗，經監試人員查核並且確認係考生本人無誤者，仍會准予應試。但若未依簡章規定，在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將送請本會大考中心考試委員會依違規處理辦法審議並扣減該節成績。

依據中央氣象署天氣預報資訊，考試期間日夜溫差大，大考中心也提醒考生，多留意天氣狀況及適時調整衣物，注意保暖。

