大學學科能力測驗 高雄考區未發生重大事件

高雄考區考生運用考區安排的舒適場地做最後衝刺。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

一一五學年度大學學科能力測驗十八日進入第二天試程，上午考科英文，下午則進行國文（一）國綜、國文（二）國寫三考科，高雄考區缺考人數各為一九二、二０六、二四０人，試場秩序良好，僅有零星小違規，未發生重大事件。

對於英文考科看法，三民家商考生張睿唐說，今年英文作文以「寵物」為主題，屬引導式寫作，需依題目圖片發揮，他從寵物在家庭中的角色切入，延伸討論部分家庭以寵物取代子女，可能與少子化現象相關，認為題目具思考空間但篇幅不易延伸；選擇題中，亦出現結合午休與學習狀態的生活化題材，讓他印象深刻。

廣告 廣告

中山高中自然組蔡晨揚則指出，整體題型與歷屆相近，作文與翻譯題相對好發揮，閱讀測驗篇章理解需花時間消化，單字題僅少數較具挑戰；作文內容除描述圖片外，也加入個人觀點，從現代人傾向養寵物而非養小孩切入，討論育兒成本與人口結構變化，並提及科技發展可能帶來的影響。

下午考科國文（一）國綜登場，中山高中自然組考生蘇玟碩說，今年國中國文科考題字數偏多、作答時間較長，整體題型明顯偏重古文，現代文比例相對較少，並包含閱讀測驗題。他印象最深的是重組句型題，必須先理解文本脈絡，才能正確重新排列內容。

高雄考區試務中心叮嚀考生，十九日還有數學B、社會二個考科，留意天氣變化隨時增減衣物保暖、提早出門避免塞車；檢查確認攜帶規定證件、應考文具；尤其禁止攜帶行動電話、具通訊功能之穿戴裝置或其他電子通訊器材進入試場。