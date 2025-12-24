大學已婚副教授「私約」女校友吃飯！趁夜伸鹹豬手…她氣到提告不願原諒

記者陳弘逸／高雄報導

高雄某大學已婚林姓副教授，去年約畢業女校友小美（化名）私下飲酒餐敘，當晚兩人在大樹區高屏溪河堤看夜景，並在車內用餐及飲酒聊天；未料，林男竟趁機出手性騷擾。事後挨告，林男雖認罪，但女方拒絕調解不願原諒，法院審理後，依意圖性騷擾，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，高雄某大學林姓副教授，2024年10月23日約畢業女校友小美（化名）私下飲酒餐敘，當天還開車到大樹區高屏溪河堤，2人在車內用餐及飲酒聊天，當晚林男趁機擁抱、親吻小美性騷擾得逞。

事後，林男挨告，偵查期間，他都坦承犯行，檢方認定，涉犯性騷擾防治法第25條第1項之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為擁抱、親吻之行為罪。

審理時，林男自述就讀博士班、於大學兼任、需扶養雙親、配偶及子女，雖表明願意賠償，但小美無調解意願而未能成立調解，也不願原諒他。

法官認為，林男欠缺尊重他人身體自主權利觀念，忽視小美所享有與性有關的寧靜及不受干擾、平和狀態權利，竟趁獨處機會犯案，破壞人與人間信賴。

法院考量，林男認罪、無前科，審理後，將他依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱之行為，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

