大學幾乎不看英聽成績 大考中心這樣說

▲由左至右為大學入學考試中心副主任黃璀娟、大學入學考試中心主任張新仁。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 大考中心2011年開始辦理英聽測驗，但近期大學校系採計英聽成績的卻愈來愈少，外界更有聲音表示別再勞民傷財舉辦考試。今日英聽第一次考試成績公布，大考中心表示，英聽也是高中英語教學的一部分，考試是檢核的方式之一，而大考中心任務是接受招聯會委託辦好考試。

採計英聽的系所不斷萎縮，多為「頂大」外文系、外交系等；115年繁星35系、申請入學27系、分發入學19系。今年共有94,178人報稿，到考考生91,032人，大學入學考試中心主任張新仁表示，考生數跟往年一樣差異不大。

張新仁表示，英聽是高中英語教學的一部分，聽力測驗則是一個很好的檢核英語方式，對學生也有幫助。至於各大學校系是否參採英聽成績，以大考中心角度不方便回答，但大考中心的任務就是接受大學招生委員會聯合會的委託，辦理好考試。

