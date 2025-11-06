大學建築科系如何靠AI轉型？東海、中原與陽明交大已布局

人工智慧（AI）快速崛起，以前所未有的速度改變各行各業，大學教育急於作出因應，尤其在步向數位化、智慧化的建築產業，相關科系更是設法將AI融入從教學、設計到實作的課程當中，務求接軌產業。諸如中原大學建築系設立AI數位製造實驗室、東海大學的大渡山－東海人工智慧中心持續將AI科技導入建築系等學群，未來可期AI將為建築產業注入更多創新動能。

中原大學打造AI數位實驗室

智慧建築、以及AI技術在建築領域的應用，已是不可忽視的產業趨勢，尤其AI快速產出多樣化內容的能力，使其應用不再僅限於數據分析，各大學建築系也跟上這股銳不可擋的AI浪潮。中原大學建築系在2025年10月底便新設「昭揚實驗室」，以數位技術整合設計、構造與科技應用，推動從設計思維到施工實踐的全方位數位轉譯，讓學生能在實作中驗證設計邏輯。

中原大學建築系新設「昭揚實驗室」，強化參數化設計與數位製造，並提供跨域合作的平台。中原大學提供

中原大學建築系主任陳宇進表示，建築產業對數位軟體與數位製造硬體的倚賴日深，已成為設計與施工流程中不可或缺的一環。而數位技術不僅提升了設計的精準度與溝通效率，也使得複雜形體、非標準構件與客製化建造成為可能。為此，中原建築系將數位技術列為核心能力，系統性導入課程、場域與設備，昭揚實驗室應運而生。

在硬體方面，昭揚實驗室添購高負載、精巧型協作機器人（機械手臂）提供學生實作操作；課程方面則指導大四數位設計與構築組的學生，以參數化軟體進行物理環境觀測、人流行為推估、造型生成、結構優化等多元應用，並以數位製造之精準與模組化特性，開發陶土、水泥立體列印、真空成型與灌鑄、木料機械雕刻、複合板材加工與加勁等技術。

透過引入BIM（Building Information Modeling）、參數化設計、數位製造與AI輔助設計等工具，昭揚實驗室不僅培育學生具備跨領域整合能力，也協助教師在教學與研究中拓展新的方法論。

中原大學指出，未來昭揚實驗室還將進一步結合校內建築、設計、資工、機械與電機等系所的專業知識，成為推動智慧製造、永續設計與AI應用的跨域平台，提升學生實作與創新能力，以更前瞻的教育視野與科技實踐力，因應高等教育與產業生態的快速變遷。

課程成果展示學生以BIM與參數化軟體完成的設計模型，展現中原建築系數位設計與構築教學的成果。中原大學提供

ChatGPT生成建築文案、Midjourney輔助設計

以建築系聞名的東海大學，也在近年積極推動AI教育計畫，透過校內的大渡山－東海AI中心，東海大學促進系所與AI技術的融合，建築學門也是其中重要一部分，例如2023年11月，該中心攜手外部的建築師事務所，成立的「未來事務所：建築人工智慧發展聯盟」，勾勒出未來建築業的全新運作模式，將AI輔助系統導入既有的生產流程，例如透過AI針對建築基地、法規限制，生成初步規劃，再由建築師選擇合適方案後深入發展，省去傳統上建築師花費在基礎方案的心力。

透過校內的大渡山－東海AI中心，東海大學促進系所與AI技術的融合。大渡山－東海人工智慧中心提供

除了中原大學、東海大學之外，淡江大學建築系也積極推動AI技術與學科知識的深度融合，在2025年該學系舉辦的永續建築展上，便展示了建築系師生運用AI工具融入教學的情況，除了永續建築提案之外，也呈現AI技術在建築設計教學中的應用與擴展。應用的層面包括教師使用AI工具協助設計、還有學生在ChatGPT的協作下生成19世紀浪漫主義風格的建築文案、以及應用Midjourney，快速將腦中的想法產出大量圖像來輔助設計。

理工科見長的陽明交通大學，其建築研究所自然也沒有在AI浪潮下缺席，在「研究設計組」底下的「數位設計」專長領域，陽交大建築所在既有的數位建築與跨域設計基礎上，舉凡數位設計、互動建築、智慧生活與物聯網，都是重點發展方向。

在AI時代，各大學建築系透過課程設計、引入技術等方式，帶領學生善用AI工具進行工作流程提升與創新，不過建築設計的核心仍然是「人」，在數位化轉型的過程裡，當AI將建築師從繁瑣的基礎任務當中解放，屬於建築師的人文素養與美學創意，更是關鍵。