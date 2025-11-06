大學建築科系如何靠AI轉型？東海、中原與陽明交大已布局
人工智慧（AI）快速崛起，以前所未有的速度改變各行各業，大學教育急於作出因應，尤其在步向數位化、智慧化的建築產業，相關科系更是設法將AI融入從教學、設計到實作的課程當中，務求接軌產業。諸如中原大學建築系設立AI數位製造實驗室、東海大學的大渡山－東海人工智慧中心持續將AI科技導入建築系等學群，未來可期AI將為建築產業注入更多創新動能。
中原大學打造AI數位實驗室
智慧建築、以及AI技術在建築領域的應用，已是不可忽視的產業趨勢，尤其AI快速產出多樣化內容的能力，使其應用不再僅限於數據分析，各大學建築系也跟上這股銳不可擋的AI浪潮。中原大學建築系在2025年10月底便新設「昭揚實驗室」，以數位技術整合設計、構造與科技應用，推動從設計思維到施工實踐的全方位數位轉譯，讓學生能在實作中驗證設計邏輯。
中原大學建築系主任陳宇進表示，建築產業對數位軟體與數位製造硬體的倚賴日深，已成為設計與施工流程中不可或缺的一環。而數位技術不僅提升了設計的精準度與溝通效率，也使得複雜形體、非標準構件與客製化建造成為可能。為此，中原建築系將數位技術列為核心能力，系統性導入課程、場域與設備，昭揚實驗室應運而生。
在硬體方面，昭揚實驗室添購高負載、精巧型協作機器人（機械手臂）提供學生實作操作；課程方面則指導大四數位設計與構築組的學生，以參數化軟體進行物理環境觀測、人流行為推估、造型生成、結構優化等多元應用，並以數位製造之精準與模組化特性，開發陶土、水泥立體列印、真空成型與灌鑄、木料機械雕刻、複合板材加工與加勁等技術。
透過引入BIM（Building Information Modeling）、參數化設計、數位製造與AI輔助設計等工具，昭揚實驗室不僅培育學生具備跨領域整合能力，也協助教師在教學與研究中拓展新的方法論。
中原大學指出，未來昭揚實驗室還將進一步結合校內建築、設計、資工、機械與電機等系所的專業知識，成為推動智慧製造、永續設計與AI應用的跨域平台，提升學生實作與創新能力，以更前瞻的教育視野與科技實踐力，因應高等教育與產業生態的快速變遷。
ChatGPT生成建築文案、Midjourney輔助設計
以建築系聞名的東海大學，也在近年積極推動AI教育計畫，透過校內的大渡山－東海AI中心，東海大學促進系所與AI技術的融合，建築學門也是其中重要一部分，例如2023年11月，該中心攜手外部的建築師事務所，成立的「未來事務所：建築人工智慧發展聯盟」，勾勒出未來建築業的全新運作模式，將AI輔助系統導入既有的生產流程，例如透過AI針對建築基地、法規限制，生成初步規劃，再由建築師選擇合適方案後深入發展，省去傳統上建築師花費在基礎方案的心力。
除了中原大學、東海大學之外，淡江大學建築系也積極推動AI技術與學科知識的深度融合，在2025年該學系舉辦的永續建築展上，便展示了建築系師生運用AI工具融入教學的情況，除了永續建築提案之外，也呈現AI技術在建築設計教學中的應用與擴展。應用的層面包括教師使用AI工具協助設計、還有學生在ChatGPT的協作下生成19世紀浪漫主義風格的建築文案、以及應用Midjourney，快速將腦中的想法產出大量圖像來輔助設計。
理工科見長的陽明交通大學，其建築研究所自然也沒有在AI浪潮下缺席，在「研究設計組」底下的「數位設計」專長領域，陽交大建築所在既有的數位建築與跨域設計基礎上，舉凡數位設計、互動建築、智慧生活與物聯網，都是重點發展方向。
在AI時代，各大學建築系透過課程設計、引入技術等方式，帶領學生善用AI工具進行工作流程提升與創新，不過建築設計的核心仍然是「人」，在數位化轉型的過程裡，當AI將建築師從繁瑣的基礎任務當中解放，屬於建築師的人文素養與美學創意，更是關鍵。
其他人也在看
黑洞太猛！吞恆星引爆閃焰亮度飆太陽10兆倍
[NOWnews今日新聞]科學家觀測到有史以來最亮的黑洞閃焰，亮度峰值達到太陽的10兆倍，據信這是由於黑洞吞噬了一顆靠近它的大恆星所引起的，這個黑洞的質量約為太陽的3億倍，遠在距離地球100億光年之外...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
原定今回地球！中國官方證實「載人太空船遭撞」 返航延後
原定今回地球！中國官方證實「載人太空船遭撞」 返航延後EBC東森新聞 ・ 1 天前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「AI教母」李飛飛：「很自豪自己與眾不同」
英國國王今日將在聖詹姆士宮舉行典禮，頒發「2025年伊麗莎白女王工程獎」予李教授及其他六位得主。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
超大質量黑洞吞噬恆星 釋放創紀錄能量閃光
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）科學家近日觀測到超大質量黑洞歷來能量最強的閃光，這現象似乎是因為一顆巨大的恆星偏離原軌道，過於接近黑洞，被撕裂吞噬所引發。中央社 ・ 1 天前
突破性觀測！陸天問一號首次捕捉到穿越太陽系「神秘星際訪客」
大陸國家航天局近日宣布，天問一號環繞器成功觀測到星際天體阿特拉斯（3I/ATLAS），這是大陸航天器首次觀測到星際天體。在觀測期間，天問一號環繞器與目標天體相距約3000萬公里，成為目前觀測該天體距離最近的探測器之一。中天新聞網 ・ 6 小時前
大學驚見3牛隻闖校園！學生嗨拍照 飼主竟帶牠們「來這裡」吃草
三隻牛隻闖入明新科大校園，引發學生驚呼連連，紛紛拍照分享這罕見奇景。校方調查後發現，這些牛隻是附近農家所飼養，原本被帶到司令台後方草地吃草，卻意外脫離控制從小路跑進校園內。事件引起熱烈討論，許多畢業校友看到網路上的影片後，都表示想回校朝聖。校方已啟動校安維護措施，並提醒師生勿貿然靠近這些體型龐大且具攻擊性的牛隻，以免發生危險。TVBS新聞網 ・ 1 天前
遭太空碎片撞擊 大陸「神舟二十號」太空船延後返回地球
原定今（5）日返回地球的大陸神舟二十號載人飛船，遇到突發狀況。據大陸「中國載人航天工程辦公室」通報指出，神舟二十號疑似遭到太空微小碎片撞擊，目前正在進行影響分析與風險評估，為確保太空人安全與任務順利，中廣新聞網 ・ 1 天前
「馬斯克系」將成NASA首長！川普震撼命令 掀太空權力鬥爭疑慮
[Newtalk新聞] 川普昨日（4）於自己的社群網頁 Truth Social 上宣布，將任命賈里德．艾薩克曼（Jared Isaacman）為美國太空總署（NASA）局長。艾薩克曼是一個商人、飛行員和民間太空人，而十分引人注目的是，他還是馬斯克的商業親密戰友。他當上 NASA 局長，預料將對馬斯克旗下 Space X 的太空發展有莫大的助益。 艾薩克曼正在執行太空任務（左 1）。圖：路透社／達志影像 據《路透社》報導，在馬斯克與川普吵了著名的架之後，5 月下旬，艾薩克曼已被排除出人選之外，交通部部長肖恩．達菲 （Sean Duffy） 於 7 月被任命為 NASA 代理署長，整個 NASA 更是面臨砍預算危機。 事情的緣由可能是因約兩周前，達菲表示他正在邀請其他公司與 SpaceX 競爭 NASA 的大型登月計畫合約，因而引起達菲和馬斯克之間，誰應該領導美國太空總署的爭執。 儘管美國已透過阿波羅計畫成功登上過月球，但整個過程其實是相當危險而不穩定的，甚至有人調侃為「坐洗衣機橫渡太平洋」。圖：翻攝自 X《Andy Saunders - Apollo Remastered》 美國《有線新頭殼 ・ 1 天前
「2」改成「3」！國小代課老師竄改考券送分 4班要重考
台南一所國小一名小六自然科代課老師，竟擅自竄改學生段考答案，企圖提高成績，影響25名學生，校方已收回考卷並展開調查。該名老師在約談後表示壓力大已提出離職，但有四個班級必須重新考試。教育局主秘陳宗暘強調，若證實老師修改成績，將依規定終止契約並究責。家長們則憂心孩子需重考，直呼「每次考試對學生來說都很重要」！TVBS新聞網 ・ 1 小時前
Google要蓋太空資料中心 以太陽能解決用電需求
Google正加入新型態的太空競賽，這次是競逐在太空中建設資料中心，希望善用強大的太陽能，來滿足資料中心龐大的用電需求。聯合新聞網 ・ 13 小時前
谷歌「陽光捕手計畫」赴太空建資料中心 靠太陽能滿足用電
Google正加入新型態的太空競賽，這次是競逐在太空中建設資料中心，希望善用強大的太陽能，來滿足資料中心龐大的用電需求。...世界日報World Journal ・ 5 小時前
【換日線教育】這所學校每天只上課兩小時，學生能學到什麼？
AI 正快速改寫教育版圖，主打由 AI 主導的一間私立學校 Alpha School，以「每天兩小時完成核心課程＋下午專注於生活技能」的獨特教學模式，從德州發跡，在全美各地如佛羅里達、加州迅速擴張，今（2025）年 9 月還預計在紐約設立新校區，成為美國不少家長關注的焦點。換日線Crossing ・ 1 天前
福衛八號首顆衛星「齊柏林」 預計11/11凌晨升空
（中央社記者趙敏雅台北5日電）福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比例達84%，已運抵美國。國家太空中心公布，經過近1個月整備工作，「齊柏林衛星」預計於台灣時間11月11日凌晨2時18分許升空。中央社 ・ 1 天前
紐西蘭籌劃太空任務 將發射國家衛星群
紐西蘭太空部長柯林斯(Judith Collins)今天(5日)表示，紐西蘭正在計劃一項國家太空任務，可能會向這個太平洋國家上空，發射一小群的國家衛星 柯林斯說，邁向大規模任務的行動正在推進中。 這項任務將涉及發射「一枚或更多枚的政府衛星」，以便針對人道主義與災難因應、或監控非法捕魚等國家利益領域進行定期的覆蓋監控。 她並補充說，這將降低政府在這種重要訊息方面對外部供應者的依賴。 柯林斯表示，太空任務是複雜的嘗試，需要經過多年的研發與驗證，才能準備就緒進行建造、發射與運作。 根據法新社取得的文件，紐西蘭將這項任務宣揚為對科學部門與商業機會大有益處。這項任務將涉及這個產業的各個方面，從新感測器的研發、製造衛星零件、發射、以及接下來至關重要的後續階段資料運用。 文件中並未透露這項任務的經費估計。中央廣播電台 ・ 1 天前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 9 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前