大學想讀「１冷門科系」被長輩反對！過來人曝出路廣，畢業後月薪達5﹒3萬
科系影響未來，讓許多學生感到煩惱，尤其當個人興趣與家庭期望產生分歧時，更讓人陷入兩難。隨著大學學測結束，不少考生開始思考未來就讀方向，其中一名學生因嚮往森林系、希望到國家公園工作，與長輩產生意見分歧。對此，不少過來人分享就讀森林系優缺點，也有統計顯示，公立大學森林系畢業生平均月薪達5.3萬元，如果是研究所更達6.6萬元。
大學想讀森林系被反對
一位網友在Threads平台上透露，自己對森林系充滿熱忱，未來想在國家公園裡面工作，一輩子不出來，但這科系卻遭家中長輩反對，讓他感到困惑，「森林系真的不好嗎？」
森林系畢業校友現身說法
文章曝光後，吸引眾多森林系校友分享實際經驗，「森林系畢業路過，森林系很棒，學習過程中可以探索自己想要往那條路走，其實範圍也是很廣的喔」「想走林業方面的公職，森林系是不錯選擇，到處都是林務局和林試所，每年的缺比其它科系的多」「如果喜歡山跟植物，能念台灣為數不多的系，反而是獨斷的專業市場。好羨慕跟佩服念森林的室友，走在山林隨手都可以說出專業，在未來ESG的趨勢，能接近大自然，身心都舒服」。
不過也有網友提醒現實考量，「如果你不缺錢就可以讀森林系」「國家公園其實不只森林系能考啦」「個人覺得讀起來蠻吃力的，要學的東西非常多」「你喜歡爬山嗎？你會害怕蟲或螞蟻、蜈蚣、水蛭、跳蚤嗎？你敢踩踏在爛泥或是跟山老鼠對抗嗎？不敢不想就不要去」。
森林系薪資水準優於平均
根據教育部最新統計數據顯示，森林系畢業生平均起薪達３萬8,500元，相較於全體大學畢業生３萬1,000元的平均水準明顯較高。104人力銀行調查結果更進一步指出，台大及公立大學森林系畢業生平均月薪可達５萬3000元，若具備研究所學歷，月薪更可攀升至６萬6,000元。2022年的薪資調查亦顯示，該領域年薪平均約70萬元，具備工作經驗者月薪突破６萬元並非罕見現象。
森林系出路多元化
針對森林系畢業可以做什麼？台大森林環境暨資源學系官網詳細說明，有志從事公職者可投入經建、農業、林業、自然保育、水土保持、測量等行政或技術領域工作，也可修教育學程擔任老師。
民營企業方面，森林系畢業生可擔任保育人員、種苗場員工、顧問公司成員，或進入林產、紙業、建築、醫藥、生技產業、工業工程、NGO團體、觀光遊憩、工程顧問等行業，甚至跨足IT專業領域發展。
▲森林系畢業後出路廣，不一定要到森林內工作。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
３生肖馬年越玩越有錢！宅在家恐錯失賺錢機會，屬蛇曬太陽讓好運降臨
清水、關西都輸了！網友好評國道服務站Top10，冠軍好拍好逛、廁所乾淨
機車族快看！「符合資格者」最高可領36200元，補助申請時間、方式一次看
2026過年紅包該包多少？父母、小孩、長輩紅包行情一覽，８大禁忌觸犯恐漏財
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
曾年收百萬！7旬翁退休破產「存款剩4萬」 淚訴1事超後悔
不少人趁著還在工作時就開始為退休生活做準備，避免年老後陷入經濟困境。日本媒體報導，一名年約70歲，居住在福岡縣的老翁，因理財觀念不足，退休後生活相當拮据，成為退休破產的真實案例。
日本退休高管昔月薪逾13萬 揮霍成習慣晚年靠代駕打工
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導日本一名70歲退休高管，過去月薪高達65萬日圓（約新台幣13萬元），生活條件優渥。然而退休後，他依舊維持高消費習慣，...
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光
歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生
近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
行李箱別用「1配件」！桃機輸送帶大故障 卡關1小時慘況曝光
即將進入農曆春節連假，機場已經出現不少出國人潮，但出國旅遊整理行李時，切記不要使用行李綁帶。一名桃園機場地勤人員就說，今（9）日早上有民眾的行李綁帶脫落，導致行李輸送帶一度無法正常運轉，卡了40分鐘。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
今晨7.5℃！下一波強冷空氣準備南下 春節連假「雨最大」時間曝
中央氣象署發布16縣市低溫特報，輻射冷卻影響，今（10）晨至上午局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。
林宅血案解密要再等幾年 蘇一峰質疑怎不公布：綠都執政10年了
電影《世紀血案》改編自前民進黨主席林義雄的林宅血案往事，卻爆出並未獲得家屬同意授權、演員疑似遭到欺騙等爭議，引發各界嘩然，民進黨人士紛紛出面痛批，演員們事後也紛紛發文道歉。對此，時常評論時政的胸腔科名醫蘇一峰質疑，「林家血案的機密為什麼不公布？民進黨都執政10年了！」