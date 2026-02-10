大學想讀「１冷門科系」被長輩反對！過來人曝出路廣，畢業後月薪達5﹒3萬

科系影響未來，讓許多學生感到煩惱，尤其當個人興趣與家庭期望產生分歧時，更讓人陷入兩難。隨著大學學測結束，不少考生開始思考未來就讀方向，其中一名學生因嚮往森林系、希望到國家公園工作，與長輩產生意見分歧。對此，不少過來人分享就讀森林系優缺點，也有統計顯示，公立大學森林系畢業生平均月薪達5.3萬元，如果是研究所更達6.6萬元。

大學想讀森林系被反對

一位網友在Threads平台上透露，自己對森林系充滿熱忱，未來想在國家公園裡面工作，一輩子不出來，但這科系卻遭家中長輩反對，讓他感到困惑，「森林系真的不好嗎？」

森林系畢業校友現身說法

文章曝光後，吸引眾多森林系校友分享實際經驗，「森林系畢業路過，森林系很棒，學習過程中可以探索自己想要往那條路走，其實範圍也是很廣的喔」「想走林業方面的公職，森林系是不錯選擇，到處都是林務局和林試所，每年的缺比其它科系的多」「如果喜歡山跟植物，能念台灣為數不多的系，反而是獨斷的專業市場。好羨慕跟佩服念森林的室友，走在山林隨手都可以說出專業，在未來ESG的趨勢，能接近大自然，身心都舒服」。



不過也有網友提醒現實考量，「如果你不缺錢就可以讀森林系」「國家公園其實不只森林系能考啦」「個人覺得讀起來蠻吃力的，要學的東西非常多」「你喜歡爬山嗎？你會害怕蟲或螞蟻、蜈蚣、水蛭、跳蚤嗎？你敢踩踏在爛泥或是跟山老鼠對抗嗎？不敢不想就不要去」。

森林系薪資水準優於平均

根據教育部最新統計數據顯示，森林系畢業生平均起薪達３萬8,500元，相較於全體大學畢業生３萬1,000元的平均水準明顯較高。104人力銀行調查結果更進一步指出，台大及公立大學森林系畢業生平均月薪可達５萬3000元，若具備研究所學歷，月薪更可攀升至６萬6,000元。2022年的薪資調查亦顯示，該領域年薪平均約70萬元，具備工作經驗者月薪突破６萬元並非罕見現象。

森林系出路多元化

針對森林系畢業可以做什麼？台大森林環境暨資源學系官網詳細說明，有志從事公職者可投入經建、農業、林業、自然保育、水土保持、測量等行政或技術領域工作，也可修教育學程擔任老師。



民營企業方面，森林系畢業生可擔任保育人員、種苗場員工、顧問公司成員，或進入林產、紙業、建築、醫藥、生技產業、工業工程、NGO團體、觀光遊憩、工程顧問等行業，甚至跨足IT專業領域發展。

▲森林系畢業後出路廣，不一定要到森林內工作。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

