大學採計英聽系組減 缺考率上升

近年大學校系採計英聽成績減少，使得報考英聽人數也逐漸減少。（本報資料照片）

大學採計英聽測驗成績系組數量減少，110至114學年度，採計英聽系組數，繁星推薦由60系組減為43系組、減幅28.33％，申請入學由55系組減為34系組、減幅38.18％，分發入學由54系組減為26系組。第一次英聽缺考率由1.74％增至3.17％，第二次英聽缺考率更是上升至10.57％，立法院預算中心建議，研議是否繼續辦理或採行替代方案。

大學入學考試中心每年舉辦兩次高中英語聽力測驗，分別在10月及12月舉行，以評量學生英聽能力，考生可以任選其中一次或兩次都參加，成績擇優採用。大學校系可自訂是否將英聽成績設為繁星推薦、申請入學及考試分發等招生管道檢定門檻。

近年大學校系採計英聽成績呈現減少趨勢，自110至114學年度，繁星推薦由60系組減為43系組，減幅28.33％；申請入學由55系組減為34系組，減幅38.18％；分發入學由54系組減為26系組，減幅51.85％。

大學校系採計英聽成績減少，報考英聽人數也逐漸減少，110至114學年度，各該學年度第一次英聽測驗報名人數由10萬6947人降至9萬6463人，應試人數由10萬5091人降至9萬3403人，減幅11.12％，缺考率由1.74％增至3.17％。

第二次報考人數減幅更明顯，由4萬5735人減為3萬28人，應試人數由4萬3484人降至2萬6855人，減幅38.24％，缺考率由4.92％驟升至10.57％，各該學年度第1次及第2次英聽測驗缺考率均呈上升趨勢，且第二次報名及應試人數大幅減少。

教育部回應，近年英聽第一次考試皆有近10萬名考生報考，未有因採計系組數比例偏低而影響考生報考意願。後續將請招聯會持續就三大升學管道檢定英聽成績等議題，持續對外蒐集意見，以評估考招制度精進作法。