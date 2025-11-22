大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。
今年是大專教師評鑑制度上路滿20年，高教工會日前透過新聞稿批評，許多學校以評鑑為名，訂出浮濫且不合理的要求，例如要求教師放棄鐘點費、以募款多寡換評鑑分數等，建議以「教師專業發展支持系統」取代教師評鑑。
監察院於民國113年底也做成調查意見，指部分學校以評鑑規定教師要幫學校募集經費、義務夜間輔導授課等，甚至未支領超授鐘點費還能換取評鑑加分，損害師生權益，要求教育部檢討改進。
教育部近期與大學協進會、教育團體研商，今天透過文字回應指出，監察院的調查意見中，建議研訂教師評鑑參考準則；工會團體則建議評鑑項目應以促進教師專業發展為主，並須透過校內民主程序達成共識。
教育部表示，目前正請大學協進會協助，持續收集各大專意見，作為擬定政策參考。
「大學法」第21條規定，大學應建立教師評鑑制度，對於教師的教學、研究、輔導及服務成效進行評鑑，作為教師升等、續聘、長期聘任、停聘、不續聘及獎勵的重要參考。評鑑辦法、程序和具體措施，須經校務會議審議通過。（編輯：吳素柔）1141122
