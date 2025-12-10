大學教師課堂問卷引學生不適 校方展開性平調查

（中央社記者陳至中台北10日電）媒體報導，北部一所私立大學商務英文課程教師，要求學生填寫問卷並於課堂中抽問，出現涉及性行為等敏感內容，引發學生不適。校方已啟動性平調查，並提供關懷輔導措施。

「知新聞」今天報導，北部某私立大學一名教師讓學生填寫線上問卷，涉及許多隱私問題，包括有無與人發生性行為、是否為處男處女、同性戀等，教師還在課堂上抽人分享答案，種種作為讓許多學生感到不舒服，在社群平台上引發不小討論。

廣告 廣告

對此，校方今天以文字回應媒體指出，事發於商務英文課程，教師安排的「文化禁忌」問卷調查引發部分學生不適。校方高度重視，已立即啟動關懷處置程序，並於本月5日召開性別平等教育委員會，討論後續調查處理程序。

校方表示，為維護學生學習權益並確保課程品質，已與授課教師溝通，要求問卷填答內容及相關提問不能納入成績，後續課程也不能再討論類似性別議題，避免造成學生不適的敏感內容。

校方也發信給選課同學，告知學校的處理方式，如果有任何意見或建議，可隨時與學校聯繫。校方會努力維護安全與多元平等的學習環境。（編輯：黃名璽）1141210