大學教授突倒下⋯沒脈搏了！男大生「關鍵1分鐘」搶命成功

記者蔣季容／台北報導

高雄科技大學電子系學生呂宥慶搶救教授成功。（圖／記者蔣季容攝影）

日前一名年約50歲的大學教授突然倒臥在校內超商外，該校男大生經過後立即與學長聯手CPR，並趕緊取用校內設置的AED進行急救，後續由醫護人員接手，搶命成功。根據統計，台灣每年約有2萬名心肺功能停止（OHCA）患者，若能在心臟驟停後的第1分鐘內立即施予CPR並搭配AED使用，急救成功率可高達90%。

國立高雄科技大學電子系學生呂宥慶表示，去年12月發現一名教授倒在超商門口外，起初以為是跌倒，但發現不對勁後上前查看，發現對方已無脈搏，當下他剛好遇到一名學長，由學長施行CPR，呂宥慶則趕緊取用校內設置的AED，兩人輪流進行心肺復甦術，AED也成功進行一次電擊，約3分鐘後救護人員就抵達現場，教授經送醫搶救後並無大礙。

提到當下心情，呂宥慶指出，自己並未多想會有後續糾紛，由於父母皆有醫療背景，自小耳濡目染，呂宥慶本身也因為興趣考取到救生員執照，對於急救流程較熟悉，面對突發狀況時更能保持冷靜。他也呼籲，急救技能應成為每個人基本能力之一。

台灣每年2萬人OHCA 救回存活率約2成

依據統計，台灣每年約有2萬名心肺功能停止（OHCA）患者，若能在心臟驟停後的第1分鐘內立即施予 CPR並搭配 AED使用，急救成功率可高達 90%；每延遲1分鐘，成功率即下降約7至10%。目前台灣OHCA 患者救回存活率約為22.1%，相較於泰國（65.1%）、新加坡（49%）等國家，仍有明顯進步空間。

陳相國表示，民眾執行CPR時，胸外按壓過淺無法有效維持血流，過深則可能造成肋骨骨折，因此「正確而穩定的CPR」至關重要。（圖／記者蔣季容攝影）

中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，民眾執行CPR時，胸外按壓過淺無法有效維持血流，過深則可能造成肋骨骨折，而按壓速度過快或過慢，同樣會降低急救效果，因此「正確而穩定的CPR」至關重要。為此，台北榮總團隊研發出名為「阿榮」的輔助設備，並技轉予相關科技公司，應用於急救教育訓練中，協助醫師、物理治療師及各類受訓人員，清楚掌握正確的按壓深度與頻率，提升實際救命能力。

智慧急救訓練模組「阿榮」首亮相

CPR+AED訓練器已成功完成技術移轉，由科技公司進一步建置AI「智慧急救訓練模組（阿榮）」，預計於今年2月初正式上市，並特別捐贈23台訓練設備，期能有效擴大急救訓練量能，讓急救教育持續向社區扎根，全面提升全民應變與救援能力。

由科技公司進一步建置AI「智慧急救訓練模組（阿榮）」，預計於今年2月初正式上市。（圖／記者蔣季容攝影）

