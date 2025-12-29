大學新生註冊率 6校不到六成、10校滿招

▲教育部今公布114學年度大專院校新生註冊率，其中包含清大、成大、台科大等10所大學註冊率100%。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 教育部今公布114學年度大專院校新生註冊率，其中包含清大、成大、台科大等10所大學註冊率100%，逾四成學校註冊率在9成以上；然雃有6所學校沒有達到六成，是近年新低，其中最低的為台東專科學校僅有31.75％。

根據教育部大專院校校務資訊公開平台，「114學年全校新生註冊率」中，不分公私立、技專大學，共有10所學校新生註冊率達到100%，分別為國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、明志科技大學、國立臺灣科技大學、中信學校財團法人中信金融管理學院，並有3家宗教學校一貫道崇德學院、唯心聖教學院、智學校財團法人福智佛教學院。

六所沒有達到六成的學校則有：育英醫護管理專科學校、南亞科技學校財團法人南亞技術學院、敏惠醫護管理專科學校、台鋼學校財團法人台鋼科技大學、真理大學上述五所學校仍在五成以上，而國立臺東專科學校則是31%。

對比往年未滿6成的學校數量減少，113學年有9所學校、112學年19所、111學年19所；今年註冊率不到六成的學校已經見往年減少。

其餘，有16所學校註冊率在六成以上、未滿七成；32所學校則是七成以上未滿八成；22所學校八成以上未滿九成；60所學校則是九成以上，不到100%。

