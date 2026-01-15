大學書法老師竟是昔日名模 曾被譽為林志玲接班人

台北市 / 綜合報導

最近文化大學的學生都在瘋傳，校內有一位氣質冷豔、身材高挑的書法老師。其實可能很多人都認識她。

仔細看看她就是資深名模姚采穎，甚至曾被媒體譽為林志玲的接班人。如今她收起鋒芒，素雅的 裝扮， 在課堂上揮毫潑墨、 傳遞 書法藝術 之美 。

原始連結







更多華視新聞報導

體操「魟魚老師」猥褻5男童、偷拍不雅照 被判12年徒刑定讞

南韓頂尖大學SKY 「偷用AI」考試集體舞弊連環爆

布朗大學槍擊2學生2度逃死 警逮1男證據不足釋放

