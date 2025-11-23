大學校園中藏「南越總統逃亡來台專機」？真相曝光

今年（2025年）為越南統一50周年，當年前南越總統阮文紹曾搭機流亡台灣，而在中華科技大學中有架編號「2723」的波音727客機，就長期被傳是阮當年逃亡來台的專機。有媒體報導，真正涉入南越末年情勢的，是「2723」的姐妹機「2724」號機，「2723」則是華航前客機，在移交給空軍後成為行政專機，並在退役後被運送到中華科技大學。

根據《TVBS新聞》今（23）日報導，空軍曾同時擁有4架波音727，編號分別為2721、2722、2723和2724，這當中3架飛機從華航購入，「2724」則來自越南航空（Air Viet Nam，非現今的越南航空），為阮文紹的專機，其在1975年南越政權即將崩潰前飛抵台北，許多人長期推測，阮當時可能搭乘該機離開越南，但因年代久遠、官方紀錄並未完整公開，實際細節仍需更多查證，目前可以確定，「2724」在南越滅亡後滯留在台灣，最後被我國政府正式沒收。

至於「2723」，報導指出，其原為華航的「B-1822」號機，該機1982年移交給空軍後成為行政專機隊中一員，主要負責接送院長、部會首長等政府高層，由於該機外觀與「2724」號機完全相同，加上「2724」和「2721」已被拆解，因此這個誤會才會持續這麼多年。

報導提到，「2723」號機結束軍旅生涯後，於民國87年在松山機場被拆解後運送到中華科技大學，並由老師帶領學生重新組裝，成為噴射客機維修訓練重要教材，當時台灣正在推動本土飛航及維修訓練制度，該機扮演非常關鍵的角色，目前多數電子機械設備都還能運作，校方正積極讓飛機逐漸復原。

