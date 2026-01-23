大學校長會議聚焦AI 促跨領域培養人才

AI發展快速、超乎預期，高教挑戰與因應，是今年大學校長會議主軸。台積電台灣人資營運處長首次受邀演講指出，全球半導體產值在2030年將突破1兆美元，AI成為核心驅動力，跨域人才需求大。

台積電台灣人力資源營運處長張進益表示，「從學校如果可以早一點佈局AI人才研究，這樣的一個量能跟人才的話，我想這些都是會帶動，我們未來能夠掌握更多全球這個AI的一個關鍵地位。」

總統賴清德日前也宣示，投資1.5兆，在2040年前培植50萬名跨域的AI人才。中國科技大學校長陳振遠說，多數大學清楚AI大趨勢與所需人才，目前多數學校採放寬自由選修學分，微學程等彈性課程，多面向著手。

中國科技大學校長陳振遠指出，「比如說我可以嘗試一下，你兩個小時短講有興趣，我再2個小時，真的有興趣，我是修專門的一整個學期的課程，那沒有的話，你可以累積20個小時的課程，你要換一個自由選修的學分。」

屏東科技大學校長張金龍表示，「微學程的方式就等於你可能修了0.5個學分或者1個學分，就是說他在短時間幾個小時之內，你就學會了這樣一個技術。」

教育部強調，跨域人才培育，不是讓人社學門的學生去修程式，也不是人人都要修AI課，而是讓學生在不同學門去理解、可以應用AI。