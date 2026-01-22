大學校長會議談人才培育 鄭英耀籲「不要再等」

115年全國大專校院校長會議今明2天在屏東科技大學舉辦，教育部長鄭英耀以人才培育為主軸進行分享。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕115年全國大專校院校長會議今明2天在屏東科技大學舉辦，教育部長鄭英耀以人才培育為主軸進行分享，呼籲大學「不要再等」。當前正處於人工智慧、半導體、數位轉型與產業升級高度交會的關鍵階段，人才培育的模式影響國家未來的競爭力。針對高度競爭的高教體系，如能有效運用AI與數位科技，可提升校務經營及辦學品質，增加更多產學共創機會，及人才培育符應當前及未來趨勢，不僅有助各校在少子女化趨勢取得生存利基，更能革新校務治理及實現永續發展。

廣告 廣告

鄭英耀指出，3年前大學校長會議還討論，在大學理應該支持還是限制AI，但3年過去，現在已經不再討論限制或禁止，而是如何結合。AI、產業發展快速，自己曾在大學任教、參與大學校務治理，在許多校務經營面向上，因應AI時代來臨，學校怎麼樣能化被動為主動？怎麼樣能夠走得更快？去因應科技、產業的變化。面對趨勢，他也向校長們喊話，「不要等，等待只有最後被淘汰」。

延伸到人才培育，鄭英耀認為，希望國際人才走進台灣，同時也培養新世代人才走向世界，讓世界看到台灣的貢獻，已不能再用過去的教學方式。美國的商業部長都已在談，台灣協助培養勞動人力，以及最近總統的五大信賴產業，美國也要來加強他們的投資，世界先進的國家希望能跟台灣做更密切的合作夥伴，因此在人才培育能有更宏觀的思維、更與時俱進的校務治理方式，更顯重要。

鄭英耀提到，台灣沒有太多天然資源，靠的就是人才，若大學沒有辦法去匯聚許多優秀的人才，如何能夠培養出新世代的人才？教育部編列了200億特別預算，思考的是如何給大學更大的支持力量，並因應產業上的挑戰，能夠開始改變年輕學者、資深學者的聘用、薪水報酬機制，如產業人才能否透過合聘為大學所用，領科技產業薪水、也可以指導學生及升等，大學可主動去想如何治理。

【看原文連結】

更多自由時報報導

AI泡沫快破滅！黃仁勳不忍給出數據全說了

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

不當工程師了！她靠「副業起步」30歲前成千萬富翁 每天只工作4小時

