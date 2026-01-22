大學校長會議開幕 鄭英耀勉大學主動跟上科技潮流

2026年全國大專校院校長會議今天(22日)在屏東科技大學舉行，教育部長鄭英耀也親自出席。他在致詞中表示，現在科技發展快速，大學不能再被動等待，應該主動面對挑戰，思考如何跟國際間進行更多交流。他也認為大學講師聘用機制可以有更多彈性，和產業合作，也讓世界看到台灣的貢獻。

2026年全國大專校院校長會議22日在屏東科技大學舉行開幕式，因應科技日新月異，今年主題為「數位賦能、智慧驅動」，兩天的會議將就AI時代教育的數位轉型策略、大學在地國際化教育的深化、人工智慧對學術界的衝擊以及在AI時代共築未來半導體人才新生態的議題進行演講與討論。

教育部長鄭英耀在致詞中表示，現在AI發展快速，幾年前還在講各大學用甚麼態度面對AI進入校園問題，現在大家已經在談如何使用AI來協助教學。因此面對科技的快速進步，他勉勵各大學應該更主動因應產業變化。

鄭英耀指出，台灣的優勢就是人才，憑藉著優異的人才訓練孕育出一個個世界冠軍、有巧克力、有咖啡、有威士忌、有麵包。他希望各校都能更積極的為人才培育走出新的道路。他說：『(原音)我們過去一直仰賴美國幫我們培養人才，我們提前請他們協助我們培養人才，現在世界開始看到台灣貢獻，世界先進國家也希望跟台灣做更密切合作夥伴，跟我們做朋友。我們在人才培育裡面怎樣有更宏觀的思維，有更與時俱進的校務治理方式，不要等待。』

鄭英耀也提到，他最近在思考大學端聘用學者的方式是否能有些改變，跟產業可以有更彈性的合作模式，如合聘的方式，讓優秀人才有更好的報酬也可以讓留才更有誘因。他希望大學跟產業合作不要只追求50萬、100萬的研究經費小確幸，而應該有更廣的視野跟企圖。他相信只要思維有所改變，台灣未來依然可以培養更亮麗的人才，不僅為台灣所用，更可以讓世界持續看到台灣人才的貢獻。