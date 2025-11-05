大學欠住宿費450元！50年後還50萬 成大校友補足青春缺口

記者王紹宇、朱怡蓉 / 台南報導

台南成大收到校友捐50萬元！背後原因很暖心，這位校友謝明景是知名行李箱公司董座親哥哥，50年前讀成大欠住宿費450元，學校沒催繳讓他住，謝明景算一算物價，現在加倍還給學校。

成大校友謝明景捐50萬元給學校。

成大校友謝明景：「（當時）一個禮拜的生活費是2百塊，一個禮拜。」

成大校友謝明景畢業50年回到校園，因為他要來償還青春歲月欠下的那一筆住宿費。泛黃的紙張這是50年前謝明景住宿的時候留下來的單據，民國63年，大三的謝明景為了討論功課住宿，但是這筆錢，他都畢業了一毛都沒繳。

這張泛黃的紙張是50年前謝明景住宿時留下來的單據。

成大校友謝明景：「那時候的陽春麵3塊錢現在60塊，是不是等於20倍，那時候住宿是450塊，450塊乘於20是9千，9千欠50年是45萬，加個5萬塊錢順便湊成一個整數50萬。」

原來就讀成大企管64級的謝明景，1971年入學，大三住宿費未繳，謝明景回憶當時一碗陽春麵3元現在大約50元左右，住宿費換算就是9千元，但是欠了50年，再乘上50，整數捐50萬元，等於償還千倍。

成大學生：「（住宿費）2萬2。」

記者：「覺得學長怎麼樣。」

成大學生：「滿大方。」

成大學生：「雖然可能通貨膨脹，但是就是50萬可以幫助到學校滿多的。」

大學長要還住宿費，大手筆捐50萬，其實大學長的身分，弟弟是知名行李箱公司董事長，退休18年的他熱愛單車，世界各地都有他騎車身影挑戰極限。

大學長身分不簡單。

成大校友謝明景：「（住宿費）是個沉重的負擔，所以我把它還給學校，也等於了結我一個心願。」

償還欠了50年的住宿費，大學長說心中重擔落下，而對校方來說他們不追究過去的這筆帳，目前這筆捐款要怎樣運用，也會跟大學長再三確認。

