大學法修正往前一步 教育部：支持學生有獨立提案權

立委范雲與師生團體共同提出完整的大學法修法草案，以完善治理與監督機制等。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕大學法修正往前更進一步，立法院教育委員會今(8)日進行大學法修正詢答，教育部次長朱俊彰表示，教育部支持治理透明化，支持學生有更充分的空間參與，但所有的大學不宜穿同一套衣服，比例與制度設計仍須保留彈性，現行校務會議規定學生代表比例10分之1，學生希望提高至4分之1或5分之1，大學擔憂不確定性而希望8分之1，教育部認為宜漸進推動，但支持學生有獨立提案權。

大學法自1994年制定，2005年全面修正後，在學生團體和教師團體推動下，朝野立委提案修法，係20年來首度針對學生及教師參與學校治理進行修正，被視為在高教民主治理層面，具有指標性意義，各版本關注提高校務會議學生代表比例、提高未兼行政主管教師代表比例、高教民主化等。

對於校長遴選制度，朱俊彰表示，目前45所公立大學已有27校納入學生代表，私立大學比較保留，教育部擬透過私校補助或公共性指標，引導更多學校擴大學生參與，而所有相關修法議題，教育部將在1月22日及23日全國大學校長會議中深入討論，預計下會期提出教育部修法共識版。

綠委范雲表示，歷經2屆國會，實質討論高教治理改革的機會有限，在於教育部遲未提出完整修法版本，導致議題長期停滯，因此決定自行提出完整修法草案，歷經1年半密集諮詢，涵蓋教師、校長、副校長、行政人員、學生團體、教育智庫及前教育部長意見，並多次召開座談與公聽會，現行校務會議學生代表10分之1成天花板，難以形成有效監督，校園民主機制形同虛設，學生與教師實質參與不足，修法主軸包括提高學生參與比例、強化校長選任與續任監督機制、引入更具公正性的第三方監督角色，以回應校園治理失靈與少子化、AI浪潮下的大學轉型需求。

綠委郭昱晴表示，學生對校園民主與治理改革充滿期待，但如只以比例或單一治理機制回應，恐讓制度更僵化。

藍委林沛祥則表示，支持高教改革，但反對以一體適用方式修法，如以同一套法律架構規範所有大學，恐產生制度不公與治理風險；藍委柯志恩表示，公私立大學都領教育部補助，所有大學都變成教育部大學，校方與學生對自治的理解本就不同，教育部卻未提出院版大學法修正草案。

教育部次長朱俊彰表示，教育部支持治理透明化，支持學生有更充分的空間參與，並支持學生有獨立提案權。(記者林曉雲攝)

