大學法修法 大學希望校務會議學生比例有彈性

今年全國大專校長會議，大學法修法是討論重點，其中有關於校務會議學生代表比例的調整，大學代表希望依照校園特性調整，否則會影響學校經營的彈性。

全國大專校長會議第二天的議程，提案討論大學法中，涉及校務會議學生代表比例、校長遴選等議題，國立大學校院協會、臺灣大學校長陳文章表示，由於校務會議討論的內容，不見得能直接反應學生的問題，若刻意規定學生代表的比例，可能讓學校經營上失去彈性，他認為可以從現有的比例十分之一為基礎，再根據學校特色與組成來訂定。

教育部長鄭英耀表示，大學法修法不能影響學校的學術自主，同時也要能兼顧到利害關係人權益，確保學校的永續發展。

私立大學校院協會、大同大學校長何明果表示，大學法修法應該要注意公私立學校經營方式的不同及規模大小，在修法的過程應尊重每個學校不同的特性。

