大學法修法 校務會議學生代表比率入法看法分歧

（中央社記者林敬殷台北8日電）大學法20年未大修，朝野立委均提案修法，立法院教育及文化委員會今天舉行公聽會，與會人士支持校務會議組成應增加學生代表，但是否入法有不同意見，有人認為入法缺乏彈性，有人則認為學生擴大參與才能落實權益保障。

立法院教育及文化委員會今天舉行「重塑大學自治與校園民主—《大學法》修法與高教治理改革之檢討及策進」公聽會。

有關大學校長遴選委員會組成比率，全國教育產業總工會副理事長林碩杰表示，學校校務會議推選的學校代表占全體委員總額應從現行的2/5改為3/5，教師代表人數不得少於其中2/3。遴選委員會若降低具有行政職職教職員比率，可避免校長透過行政聘用掌握特定票數。

私立大學校院協進會理事長何明果表示，大學法修法時要注意大學自主，也必須權責相輔。私立大學是由董事會出資，校務會議代表無需負責，因此，修法必須落實的是民主，不是民粹。必須尊重專業，不是靠投票決定。公私立大學定位不同，需要更細膩的視角討論。

私立科技大學校院協進會理事長、朝陽科技大學校長鄭道明表示，對於促進校園民主，教師及學生參與程度增加，私立科大學都是支持，但要考量學校大小、師生數，有些大學的老師總數小於100人，要教師不兼行政有困難度，增加學生代表比率非常好，但教師和職員的代表比率降低，有待商榷。此外，私校校長遴選不應該往公校校長遴選制度靠攏。

民進黨立委范雲說，這一年來，經過與大學校長、主管、學生等各方討論，並在上週與多位立委提出「開放、彈性新高教」、「強化師生權益」和「完善治理與監督機制」等3個修法面向。她也公布一份上百位學生會長、議長挺修法的連署結果，顯示在公私立不同學校，修法改革都已是急迫需要。

國民黨立委柯志恩表示，提升校務會議的學生代表比率方向是正確的，但必須思考且重視的是質，不是量。

中華學生自治協會理事盧俊穎表示，大學法中對於學生代表的保障條文少之又少，大學法中對於校方對學生自治是採「輔導」，等於授權學校介入學生自治的權力，應明定學生會費由學生會自主管理、保障學生自治組織有空間可供運作，校務會議、校長遴選委員會的學生代表席次應載明在大學法中、增設校務監督機制等。

國立台北商業大學校長任立中表示，民眾黨團版的修法，將校務會議的學生代表訂為占1/4，稍微過高，一旦入法就沒有彈性，他建議可以訂10%到25%之間，有達到25%，教育部給予獎勵，促進校方權衡實務可行性，讓學生的發聲受到重視。

台師大學生會長黃莨騰說，大學法修法應賦予學生實質參與及決策權，凡與學生有關的會議都能參與，校務治理權限才能在學生手上，讓自己的聲音可以帶來改變。至於校長遴選部分，希望至少保障2席學生代表，否則要求一位學生在保密情況下，又要獨立判斷情境，門檻非常高。（編輯：蘇志宗）1141208