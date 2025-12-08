大學法近20年未修 教團籲校務會議增師生代表

《大學法》自民國94年全文修正以來即少有變動。圖為台灣學生聯合會要求修改《大學法》，提升學生代表在校務會議中的比例。（本報資料照片）

《大學法》自民國94年全文修正以來即少有變動，近年又面臨少子化、私校退場、校長遴選爭議、學生自治弱化、校務會議功能不足等挑戰，法規被教團及立委指不符時宜，立法院教育及文化委員會昨日召開《大學法》修法公聽會，民眾黨團也提出修法版本。教育部回應，將以開放態度廣納建議，協助大學因應社會快速變遷，促進高教競爭力。

全國教育產業總工會提出7大建議，校務會議應更公開透明、以教師專業發展取代大專教師評鑑、保障公私立大專教師勞動條件、強化私校公共監督、系統性處理招生亂象、保障私校退場後的師生權益、提高大學場域的性平意識與機制。

全教產強調，高等教育場域的治理與改革刻不容緩，教育部應擔起責任，推動相關法規修訂與落實，避免高等教育環境進一步惡化，確保師生的工作與學習權益。

全國教師工會總聯合會呼籲，校務會議應該公開透明，校務會議裡的教師代表應該扣除兼任行政教師的身分，由專任教師占多數，再來是學生代表要提高。

民眾黨團提出《大學法》修法，大學合併計畫，直轄市立、縣（市）立、私立大學須經校務會議同意；公立大學校務會議、校長遴選委員會組成應包含教師代表、大學部及研究所學生代表至少各1名；校務會議學生代表不得少於四分之一等。

教育部常務次長朱俊彰說明，部分小規模大學因師生人數有限、各校不同學制班組成情形、學生參與度及校園風氣不同等，另學生代表所具代表性也須考量，硬性提高校務會議或校長遴選委員會比例，可能面臨實務困難，將持續與各界交流，尋求共識。