大學法逾20年未修挨批 教育部本月將與各大學校長討論

大學法超過20年未修正，高教工會、學生代表日前針對教師評鑑、校長遴選委員會師生代表比例提出修法建議，呼籲教育部盡速提出修法草案送立法院審議。教育部次長朱俊彰今天表示，教育部支持校長遴選必須要有代表性跟多元性，本月大學校長會議將徵詢各大學意見，凝聚共識後再跟各界討論，預計最快下會期提出修法草案。

立法院教育及文化委員會今日審查「大學法部分條文修正草案」等案，朱俊彰列席報告並備質詢。根據教育部報告，目前共有14個大學法部分條文修正草案，聚焦校長遴選委員會組成、教師權益保障、學生自治參與及其他有關高教現場建議。

國民黨立委柯志恩指出，學校供餐法、偏鄉地區學校教育發展條例都沒有行政院版，討論很難定調，大學法一樣沒有教育部版本。其中，校務會議學生代表比例，現行占比為10分之1，幾乎已10年未改，目前僅政大做到學生代表占比為8分之1，質疑教育部態度為何。

大學法超過20年未修正引發批評，教育部次長朱浚彰今天表示，本月將在大學校長會議討論，目標下會期凝聚共識後提出修法草案。（林縉明攝）

朱俊彰回應，大學校長反映，擔心提高學生代表占比產生不確定性，因為每校規模、學生數不一樣，如果一下子比例拉太高恐怕難完成，目前初步研擬校務會議希望是8分之1，相關方案會在本月大學校長會議溝通討論。

國民黨立委葛如鈞也質疑，大學法已經20年未修，大學還在用20年前法規治理學校合理嗎？教育部仍在持續聽取、徵詢各界意見，教育部究竟何時要把大學法部分條文修正草案送進立法院審查。

朱俊彰表示，教育部會在本月大學會議中與大學校長交換意見，並與各界團體溝通，綜整各界意見後，目標下會期提出教育部修法草案版本。

