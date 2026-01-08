大學法逾20年未修 教部將與各校討論

立法院教育及文化委員會8日審查「大學法部分條文修正草案」，教育部次長朱俊彰出席。（姚志平攝）

大學法超過20年未修正，高教工會、學生代表日前針對教師評鑑、校務會議學生代表比例等提出修法建議，教育部次長朱俊彰昨天表示，教育部支持治理透明化、多樣性，校務會議學生代表比例等議題，本月大學校長會議將徵詢各大學意見，凝聚共識後再跟各界討論，預計最快下會期提出修法草案。

立法院教育及文化委員會昨日審查大學法部分條文修正草案等案，朱俊彰列席報告並備質詢。根據教育部報告，目前共有14個大學法部分條文修正草案，聚焦校長遴選委員會組成、教師權益保障、學生自治參與及其他有關高教現場建議。

在野立委批評，教育部提出書面報告中僅有學校、學生等意見並陳，完全沒有教育部立場及草案規劃。國民黨立委柯志恩指出，學校供餐法、偏鄉地區學校教育發展條例都沒有行政院版，討論很難定調，大學法一樣沒有教育部版本。其中，校務會議學生代表比例，現行占比為十分之一，幾乎已10年未改，目前僅政大做到學生代表占比為八分之一，質疑教育部態度為何。

朱俊彰回應，大學校長反映，擔心提高學生代表占比產生不確定性，因為每校規模、學生數不一樣，如果一下子比例拉太高恐怕難完成，目前初步研擬校務會議希望是八分之一，相關方案會在本月大學校長會議溝通討論。

國民黨立委葛如鈞也質疑，大學法修正教育部聽取、徵詢各界意見已10年，大學還在用20年前法規治理學校合理嗎？朱俊彰表示，教育部會在本月大學校長會議與各校長交換意見，並與各界溝通，綜整各界意見後，目標下會期提出教育部修法草案。