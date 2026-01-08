「大學法」修法不能再拖！葛如鈞：別用Nokia 3310的規則管iPhone時代的大學體制

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院教育及文化委員會今（8）日進行教育部業務報告質詢，國民黨籍立法委員葛如鈞針對《大學法》修法延宕長達二十年提出嚴正質疑，直言我國高等教育治理仍停留在「Nokia 3310的年代」，卻試圖管理已進入「iPhone 世代」的大學體制，呼籲教育部正視結構性問題，儘速啟動全面改革。

葛如鈞指出，現行《大學法》最後一次全盤檢討已是2005年，當時尚未出現智慧型手機，無論科技環境、產業需求或人才培育模式皆已劇變，但高教治理制度卻原地踏步，明顯無法回應當前社會與校園現實。對此，教育部次長朱俊彰回應表示，將於1月下旬（22、23日）透過校長會議蒐集意見，並於下會期提出《大學法》草案預告版本。

在校長遴選制度方面，葛如鈞強調，學生是校園治理的核心利害關係人，理應納入校長遴選委員會組成。他指出，截至2025年7月，全台45所國立大學中已有29所（約64%）實際納入學生代表，證明制度具高度可行性，呼籲教育部加速將學生參與正式入法，補齊制度正當性。朱俊彰則當場允諾，將積極與私校溝通，朝立法納入學生代表的方向推進。

針對教師評鑑制度，葛如鈞質疑現行作法過度偏重研究產出與行政負擔，已背離《大學法》第21條「協助教師教學專業發展、改善教學品質」的立法精神，甚至導致教師權益受損與「萬年助理教授」現象。

此外，專案教師人數逐年攀升、待遇不穩、職涯前景不明，葛如鈞引述監察院報告，批評教育部長期放任問題惡化，要求透過修法明確規範，保障教師基本勞動權益。備詢的教育部次長朱俊彰則回應，教師評鑑制度確有修正必要，教育部也將檢討專案教師轉正機制，強化後續配套與執行力。

在AI浪潮衝擊高教議題上，葛如鈞引用國際研究指出，全球對大學教育價值的信心正快速下降，生成式AI已深度滲透產業與職場，「大學教育是否仍具實質價值」成為科技與企業界的共同疑問。他指出，教育部去年9月編列高達100億元的「高教韌性特別預算」，宣示要強化產學合作、培育AI人才，但五個月過去，卻遲未提出明確執行方案與量化目標，政策成效備受質疑。

雖然教育部回應表示，將推動TAICA大聯盟等AI教育資源整合平台，並加強學生AI應用與倫理訓練，但相關回應仍停留在原則層次，缺乏具體時程與成果指標，難以回應社會對政策落實的高度期待。

葛如鈞直言，部分立委動輒以115年度預算為由，聲稱「不審預算將影響施政」，但從目前教育部的表現來看，「錢給了，卻連回音都沒有」。他更批評，若教育部長心思放在政治操作，而非教育治理，基層執行螺絲鬆動只是必然結果，最終承擔代價的，仍是一屆又一屆的大學畢業生。

葛如鈞指出，高等教育改革不能只停留在口號，教育部必須拿出具體行動，儘速就學生參與校務、教師評鑑制度與AI教育因應完成修法與制度優化，否則我國大學體制將難以面對AI世代的根本挑戰。

