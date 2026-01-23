《大學法》修法 四大院校協進會呼籲保持彈性 不宜一體適用

全國大專校院校長會議今天在高雄進行第2天議程，針對《大學法》修法， 教育部表示，將以大學校長會議討論基礎，持續與學生、教師團體溝通凝聚共識。（林縉明攝）

大學法超過20年未修正，高教工會、學生代表日前針對教師評鑑、校務會議學生代表比例等提出修法建議。四大院校協進會今天在大學校長會議提案，學校大小不一、公私立性質不同，應該保有彈性，修法不宜一體適用。 教育部表示，將以大學校長會議討論基礎，持續與學生、教師團體溝通凝聚共識。

全國大專校院校長會議今天在高雄進行第2天議程，提案討論時，針對《大學法》修法，國立大學校院協會、國立科大校院協會、私立大學校院協進會、私立科大校院協進會共同提案，建議考量《憲法》大學自治精神，尊重大學不同特性與私校董事會權責，落實公私分流治理，以穩定方式漸進式立法。

國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章指出，學生團體要求強化參與校務治理，但會議討論內容不一定跟學生自治相關，若學生代表比例過高，恐會因為投票率偏低，影響校務推動，建議可以將學生代表規定中自訂校務會議學生代表比例，保持彈性。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果表示，公私立大學結構不同，私立董事會負擔學校經營責任，希望修法考量公私學校不同，教師、學生人數差別很多，希望能夠各校依照實際教職員工數量考量，授權學校調整。

陽明交大校長林奇宏說，各大學情況不一樣，大家對修法有不同看法，建議應該修子法跟施行細則；至於《大學法》如何修，要思考老師是否用現行聘任辦法或重新檢討，不是只討論代表比例，這才是修法該訂的方向。

教育部長鄭英耀表示，《大學法》已經20年未修，如何訂出一體適用需要思考，尤其是大學人才培育、國際攬才，如何修法與時俱進，教育部將以大學校長會議基礎，持續與學生、教師代表溝通對話，凝聚修法共識，回應社會期待，提升校園永續發展及國際競爭力。

