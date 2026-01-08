《大學法》修法 教育部支持學生有獨立提案權

教育部常務次長朱俊彰出席立院教育及文化委員會質詢

《大學法》自2005年修正至今，20年未修，教育部與立委們都推動修法，教育部常務次長朱俊彰今天（8日）出席立院教育及文化委員會質詢時表示，教育部會在最短時間內，凝聚大學、教師團體及學生團體共識，提出教育部版的《大學法》修法版本，而在1月22、23號將舉行的全國大學校長會議中，也將討論《大學法》修法議題。

立法院教育及文化委員會8日進行《大學法》修法草案質詢，教育部常務次長朱俊彰接受媒體聯訪時表示，《大學法》修法，各界主要關心校務會議當中，老師、學生所佔比例，以及校長遴選過程的老師、學生角色等，教育部過去一段時間有跟大學、教師團體與學生團體溝通，會在最快的時間凝聚出共識，提出教育部《大學法》修法版本，希望藉此兼顧各方意見。

質詢中立委柯志恩表示，修法所討論到的校務會議學生代表比例，現行占比為10分之1，幾乎已10年未改，目前所有大學中只有政大做到學生代表占比為8分之1，詢問教育部對此態度。

朱次長回應表示，因為各大學有不同形態，有校長擔心提升代表學生占比而產生校務會議的「不確定性」，因為每間學校的規模、學生數不同，而教育部立場則是支持學生擁有更多的校務參與空間，支持學生有獨立提案權，教育部希望能繼續和大學校長們溝通，多數大學也希望採漸進的方式辦理。