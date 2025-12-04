《大學法》20年未修 逾300位師生連署籲修正 教育部持開放態度

民進黨籍立委范雲今天(4日)與多個學生團體及教師團體共同提出《大學法》三大修法面向，並公布連署結果，不論學生或是教師連署人數都破百位，教育部回應表示，教育部目前對《大學法》修法抱持開放態度，並積極了解利害關係人的意見，正在凝聚共識中。

立委范雲今天指出，20年未修的《大學法》有必要與時俱進，在與學生會、大學主管、校長、教師等利害關係人進行諸多討論之後，已歸納出三大改革需求並研議出修法方向，包含大學學制和治理需更彈性開放，強化師生權益保障，並完善大學自治與監督機制，以免大學總是用「校園自治」迴避教育部的監管。

近期范雲跟民間團體共同發起修法連署，范雲表示，目前獲得超過100位曾任及現任學生會長、超過200位大學主管、校長及教授連署支持修法，值得一提的是，支持連署的台大學生會長屆次前後橫跨9屆，顯示高教改革需求累積已久，是跨世代的殷切期盼。

台學聯理事長陳昱仁指出，大學校園亂象頻傳，例如學生代表被關麥克風、學生會辦公室鑰匙被校方收走都是曾經發生過的事，他強烈呼籲教育部應盡速提出《大學法》部版修正草案，並期待立法院盡快排審，完成修法。

教育部高教司副司長曾新元表示，教育部目前對《大學法》修法抱持開放態度，除了在今年10月14日曾邀集多個學生團體蒐集《大學法》修法意見之外，也已經排定於12月再跟學生團體進一步溝通討論。他說：『(原音)那有關各位所提出的《大學法》的修正，包含因應未來的人才培育更開放、對於校務治理的多元意見、針對學生參與公共事務以及最後的教師的工作權等，就這些議題來講，教育部對於《大學法》的修正是採開放的態度。』

曾新元表示，有些問題例如強化學生自治可能不用修法，應可透過行政命令解決，這部分可以在《大學法》修法完成之前先做。

范雲最後指出，教育及文化委員會召委、民眾黨立委劉書彬已排定下週一召開《大學法》修法公聽會，可見這件事獲得跨黨派立委的關注，她也承諾將跟張雅琳、伍麗華等民進黨立委一起持續推動《大學法》修法，回應各界對高教改革的期待。