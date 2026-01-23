《大學法》20年未修 4大校籲公私分流、漸進式立法

AI時代、少子女化持續，台灣高教得積極因應，20年未的大學法將大規模修法。教育部已表示，未來在跨領域整合會更彈性開放；國立大學校院協會理事長、台大校長陳文章在大學校長會議記者會表示，也應讓畢業學分彈性化，學碩博培養一貫化。

國立大學校院協會理事長陳文章認為，「128個學分沒有變過，事實上有些學系可能不需要這樣子，或者是它有不同的訓練。」

此次修法校務治理也是重點，尤其是學生團體要求強化參與。對此4大大學協進會在校長會議提案，校務會議學生代表比例建議由現行不少於十分之一，調整為不少於十分之一至八分之一的範圍內。

國立大學校院協會理事長陳文章表示，「有一個基礎範圍，然後讓這個各個學校根據他學校的特色跟組成，來訂定他自己本身的校務會議代表每個族群應該有的比例。」

而校長遴選委員會納入學生代表，目前公立大學已有過半數，遴選過程有學生代表，私校應開放由各校自主決定。

私立大學校院協進會理事長何明果指出，「私立學校的董事會要對學校的一切的虧損都要負責，所以公私立是不一樣的，第2個學校的規模不一樣。」

教育部回應，漸進式提高學生代表比例，保留依實務需求及學生參與情況彈性調整比例，至於學生參與校長遴選，私立大學可在遴選過程適度讓學生表達意見。

教育部長鄭英耀回應，「校長遴選上的一些主張，但是同時也能夠兼顧到學生的一些想法。」

4大大學協進會主張採漸進式立法，避免高教所面臨的急迫衝擊。部長鄭英耀說，未來相關政策與修法方向將考量各校規模、公私立差異與校園樣態，在不影響學術自主的前提下，兼顧師、生、校長與學校的權益。