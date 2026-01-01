大學生了沒Nina宣告離婚！共同聲明曝光

（記者周德瑄／綜合報導）從節目大學生了沒出身的人氣網紅Nina曹婕妤與CEO先生小新曾惠新，在2025年12月31日跨年夜正式發布聯合聲明，證實結束6年婚姻。兩人相識8年並育有2名家人，面對先前的婚變傳聞，他們選擇以和平理性的方式分開，並宣布採取鳥巢式共育模式，由父母輪流回到原住所照顧，確保家人能在熟悉的環境成長，即便身分改變仍互為緊急聯絡人。

圖／網紅Nina與小新在跨年夜發布聯合聲明，證實結束6年婚姻。（翻攝Nina IG）

過去曾被視為模範夫妻的Nina與小新，因為近期在社群平台上的互動歸零，引發不少網友熱烈討論與猜測。兩人在聲明中感性表示，這8年來彼此扶持成長，心懷感謝地珍藏這段回憶，雖然法律上的夫妻身分已經改變，但對於家人的責任與愛始終不變。為了不讓孩子在爸爸家與媽媽家之間奔波勞累，他們決定採取特殊的鳥巢式育兒法，讓家保持完整，父母則以高頻率輪流的方式深度參與孩子的生活。

目前相關的法律程序與居住安排已經依法完成，兩人的居住空間將轉為雙方共同持有，確保家人的成年前都能擁有穩定的生活環境，家中的貓咪Milu也會由兩人共同守護。未來舉凡家人的生日、畢業典禮等重要時刻，Nina與小新都會共同出席陪伴，並持續保有家庭日與團聚時光。兩人最後也懇請外界給予平靜的空間，不再對細節多做回應，並祝福彼此在2026年都能成為更成熟且溫柔的大人。

