大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」 謊稱遭擄逼債

來看這起疑似因不想還賭債，故意報警稱遭持槍擄人的社會案件。淡水警方上午獲報，到校外宿舍救出一名學生。他與同伴聲稱在北市林森北路某佛牌店玩"射龍門"，各輸34萬、140萬，對方持槍押人籌錢。不過，警方搜索並未找到槍枝，也沒發現兩人遭強押的證據。佛牌店老闆娘更喊冤，說是學生主動要求載回淡水。

大批員警來到大學委外宿舍的停車場，還舉著防彈盾牌，逮捕這名開著白色賓士轎車的男子，他被兩名大學生指控，涉嫌擄人討債。

大學生友人：「因為他們就是有金錢上的糾紛，然後被逼著要去簽本票，因為他們原本是不簽本票的，然後對方有拿槍恐嚇，開車的過程中對方身上是沒有任何槍械的。」

朋友說是被設局，事發就在台北林森北路的佛牌店，兩名淡大學生是佛牌店的顧客，9號晚上10點，約老闆玩百家樂、射龍門，一路玩到凌晨4點。最後，佛牌店老闆輸了100多萬，兩名大學生也各輸34萬和140萬！但他們根本還不出錢，只好先簽本票。

佛牌店老闆娘：「他們就說身上沒錢要跟家裡人拿，既然這樣就是本票簽了，然後你們之後再看怎麼分期付款還，然後(謝姓男子)就說他可以，先付3萬塊請我們的人跟他回去拿，我們沒有任何押他上車都是他自願的，因為如果說我們要押他的話，另一位也會一起上車，不會有一位同學，他是騎摩托車讓他回去的，這是不合理的地方。」





佛牌店老闆說是好心載兩人回去拿錢，卻被擺了一道！因為謝姓大學生疑似不想還錢，趁機請同行友人先去報案，謊稱遭擄，還被對方持槍恐嚇。結果案情大反轉。

佛牌店老闆娘：「我們就是普通老百姓，我們怎麼可能會有槍枝，因為有擄人的話這邊都有監控應該會拍到，是我們會有好多人押他，可是沒有他是自願的，出來也都是笑嘻嘻的，這是不是新型仙人跳，我們真的覺得很無奈，我們就只是正經開門做生意。」

雙方說法都不攏，警方還要訊問兩名大學生，最終真相如何，還有待釐清。

