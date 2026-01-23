大學生優惠加碼！高鐵加碼12班5折列車 1/27凌晨0時搶票

今年春節疏運與288和平紀念日疏運僅相隔2天，為鼓勵大學生多利用疏運空檔搭車返校，台灣高鐵特別規劃於2/24（二）、2/25（三），除原適用5折、75折或88折之大學生優惠車次外，再加碼提供南下、北上各三班，共12班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1/27（二）凌晨零時起，按高鐵預售時程開放購票。

「2026大學生返校5折優惠列車」時刻表。圖／台鐵提供

高鐵表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用「T -EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。

高鐵特別提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查），以免影響優惠權益。



