大學生嗑「免錢便當」省7千 秘訣曝光吸7.7萬人朝聖

生活中心／王靖慈報導

大學生省錢靠什麼？有人靠打工，有人靠團購，但有網友靠「講座便當」一路吃到省下7000元！一名大學生分享，每學期只要看到講座有供餐，他絕對會報名，算一算竟然一季吃掉超過60個便當。上週他更誇張，直接連續五天狂吃講座便當，大讚完全是「大學生的救星」，貼文曝光後，立刻引發熱烈討論。





一名網友昨（27）日於Threads上開心分享給廣大學生們一個超強省錢法，他於文中表示：「講座便當真的是大學生的救星，我每個學期大概吃60個以上，省了6000～7000塊的餐費」，並發出便當照片，畫面中一碗雞肉飯，不僅有肉、有菜、還有蛋，看起來既健康又分量充足，整份餐感覺價值100元不等。如照網友說法，每份便當確實能省下很多的餐費，且網友還興奮透露，上星期剛好講座密集，連續五天都有免費便當可領，讓他直接瘋狂參加，吃得心滿意足，節省下來的錢，他也已經鎖定好要拿去買演唱會的門票了。

廣告 廣告





大學生爽嗑60個「免錢便當」狂省7000元 1秘訣曝光網嘆：這太強了！

網友也發出自己去講座領的牛肉蓋飯與排骨便當。（圖／翻攝自「ly._.1101」Threads）









爽吃免錢便當！大學生曝1招「每學期省7000元餐費」 內行狂點頭

網友驚嘆原PO超強，能參加這麼多的講座。（圖／翻攝自「ly._.1101」Threads）









貼文一出後，直至現在已突破7.7萬次瀏覽，有內行網友也表示知道此方法，於是在底下曬出自己的講座便當，不僅有看起來相當厲害的牛肉蓋飯，以及超大塊的排骨便當，餐點估算約150元左右，而也有網友驚嘆問原PO：「你怎麼吃到60個的」，原PO則是回覆：「有供餐的都去」，既堅定又幽默。其他網友看到後則笑著表示：「請問外校人士可以參加嗎？我也好想吃免費便當」、「不是哥你這太強了哈哈哈，到底哪來這麼多講座好參加笑死」、「真假吃那麼好，之前念的永遠只有麥當勞跟肯德基」，意外曝光的「省錢法」吸引不少網友關注。





原文出處：大學生爽嗑60個「免錢便當」狂省7000元 1秘訣曝光網嘆：這太強了！

更多民視新聞報導

「東京百人中暑亡」日韓熱到破紀錄！專家分析5大原因

李珠珢與「韓籍樂天女神」夢幻合體！網嗨喊：我全都要

香港大火／勇消殉職！10年女友淚別：好想再牽你的手

