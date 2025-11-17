大學生如何看待壓力？ 最新調查！男女態度不同且AI是部分人的紓解工具

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

現代社會變動快速，比起過去，大學生面臨更多的壓力，不論是在學業、經濟、人際關係、生涯規劃上都會遇到不一樣的挑戰，不過現在的大學生是如何看待這些壓力的呢？他們心裡都在想什麼？

為了解大學生的心理健康，中華民國諮商心理師公會全國聯合會延續2023、2024年大專學生壓力調查計畫，結合「社會情緒學習（SEL）」議題，廣納全台2558份大專院校學生樣本以探查大學生心理韌性狀態－「怎麼看待壓力」。

廣告 廣告





結果發現，男大學生、女大學生在心態上有所不同，而且還發現雖然大學生相當支持「青年心理健康支持方案」，不過實際求助的比例並不高，此外隨著AI的興起，有些學生還會運用AI工具調節情緒、傾訴壓力。

探查大學生壓力源、如何看待壓力

根據2024年諮商心理師公會全國聯合會調查發現，近四分之一的大學生有明顯憂鬱情緒傾向，而且主要的壓力源為「學業壓力」（約68%）與「未來規劃的不確定性」（約54%）。





不過怎麼看待、面對壓力，會造成不同的結果，一種可能是覺得「我完蛋了」，另一種可能會因為壓力造成的緊張感而更專注、成長。因此，今（2025）年諮商心理師公會全國聯合會再針對全台大專院校，於今（2025）年4－9月進行問卷調查及統計分析，以評估、了解大學生心理韌性狀態－「怎麼看待壓力」。

男大生、女大生壓力心態與技能不同

結果發現，男同學比較會把壓力看成是助力，同時也比較懂得善待自己，女同學則是在「察覺別人情緒」、「做負責任的決定」的能力方面分數較高。而且越接近畢業的學生，在面對抉擇時越成熟、越有責任感。





共同參與調查的國立臺北教育大學心理諮商學系教授陳柏霖提到，調查分析顯示特別是大四學生，在面對壓力時會展現出較佳的心理韌性，能將壓力視為自我成長的契機，因應壓力的能力較好。





此外，調查也發現有40％的大學生社會情緒能力佳，他們雖然傾向於低估自身的能力，卻具備高度的自我覺察、反省力，能在壓力中保持彈性並自我善待。陳柏霖教授認為，這種「謙虛而自覺」的特質，正是提升社會情緒能力的重要關鍵。





不過，調查後也發現仍有5％的大學生社會情緒能力較弱，陳柏霖教授提到，這群學生因為對自己不夠瞭解，在生活適應和調適能力都遇到困難，校園仍需加強針對這些高風險族群的心理支持與輔導措施。

求助行為調查：仍偏好面對面諮商 部分人會用AI工具

另外，在「心理求助行為」方面調查顯示，有97％的大學生支持「青年心理健康支持方案」，可是實際求助的比例只有20％，大部分的學生還是比較偏好傳統面對面的心理諮商。諮商心理師公會全國聯合會分析「青年心理健康支持方案」支持度高，但使用率低的可能原因包含：

可達性問題：地理位置、費用、時間等障礙

認知差距：具體服務內容、獲取途徑缺乏認識

心理污名：仍存在心理顧慮

需求認知不足：自認心理狀況良好而未尋求

其他：使用學校資源、有其他調適的方式等

諮商心理師公會全國聯合會建議，未來應提升服務可達性、減少污名化並精準針對策略。此外，值得注意的是，也有部分學生嘗試使用AI工具調節情緒。台灣諮商心理學會副理事長王郁茗提醒，未來也應注意AI新工具的使用，是否能真正提供學生實質協助。



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥大學生如何看待壓力？ 最新調查！男女態度不同且AI是部分人的紓解工具