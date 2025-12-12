大學生寒假返鄉優惠！高鐵加碼28班5折列車 12/16開放購票

台灣高鐵明年1/13至1/19期間，加碼提供28班次停靠各站「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。 圖：翻攝自台灣高鐵粉專 (資料照)

[Newtalk新聞] 為鼓勵大學生搭乘高鐵返鄉，台灣高鐵公司將於明年1月13日至1月19日期間，除原本適用的大學生優惠車次外，另加碼提供28班次停靠各站「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，12月16日凌晨零時起，開放民眾購票使用。

台灣高鐵公司表示，將於明年1月13日(二)至1月19日(一)期間，除原本即適用5折、75折或88折優惠的大學生優惠車次外，另加碼提供28班次停靠各站「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，自本月16日(二)凌晨零時起，按訂位開放時程購票。

此外，為提供更多元、便利的購票管道。適用「大學生優惠」的各車次車票，除了可以透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用高鐵「T -EX行動購票」App、高鐵合作便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票程序，有需求的大學生可多加利用並提早完成購票。

台灣高鐵公司提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本(如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，務必於上車前先行下載備查)，以免影響優惠權益，至於詳細資訊及相關規定，可參考台灣高鐵優惠網頁。







2026年大學生寒假返鄉5折優惠列車」時刻表。 圖：台灣高鐵公司/提供

大學生優惠5折、75折票價表一覽。 圖：翻攝自台灣高鐵官網