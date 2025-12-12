大學生寒假返鄉列車加碼28班次 5折優惠16日開搶！

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

寒假將近，為鼓勵大學生寒假期間搭乘高鐵返鄉，高鐵公司宣布，自2026年1月13日至1月19日止，除了能購買原有的75折與88折的大學生車次外，將再加碼推出28班次「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。將於16日凌晨零時起開放購票，鼓勵學生提早規畫返鄉行程。

高鐵公司宣布，將再加碼推出28班次「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。（圖／台灣高鐵公司官網）

高鐵公司表示，為提供學生更多元、便利的購票方式，所有適用「大學生優惠」的車次皆可以透過高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App、合作便利商店及各車站售票窗口購買，讓返鄉學生能輕鬆完成訂位、付款與取票等操作。

高鐵公司也提醒所有使用大學生優惠的旅客乘車時務必攜帶有效學生證正本，若沒有當期註冊章則須同時出示「在學證明正本」。如使用電子版在學證明，請務必於上車前先下載備查，以免影響優惠資格。

