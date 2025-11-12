大學生心理壓力升高僅2成求助

近年校園壓力與情緒事件頻傳，學業、人際與未來不確定感疊加，使大學生心理負荷逐年上升。調查發現，有九十七%的大學生支持青年心理健康支持方案，但實際求助比例僅有二○%，多數學生仍偏好傳統面對面的心理諮商，也有部分學生嘗試使用AI工具調節情緒。臺灣諮商心理學會王郁茗副理事長提醒，雖然AI工具逐漸進入心理健康領域，但仍需審慎評估其能否真正提供學生實質幫助。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會延續二○二三、二○二四年的大專生壓力研究，今年再度進行全台大專院校心理韌性調查，共回收二五五八份有效樣本，結合「社會情緒學習（SEL）」議題，深入探討青年世代的心理適應與成長力。

國立臺北教育大學心理諮商學系教授陳柏霖指出，研究顯示「壓力心態」是最關鍵的轉換器，決定壓力是推力還是阻力。尤其大四學生在面對畢業與職涯壓力時，展現出更高的心理韌性，懂得將壓力視為自我成長的機會。整體樣本中，約有四○%的學生展現出良好的社會情緒能力，雖傾向低估自己，但具備高度自我覺察與反省力，能在壓力中保持彈性與自我善待。陳柏霖表示，這種「謙虛而自覺」的特質，正是提升社會情緒能力的重要關鍵。

不過，仍有約五%的學生社會情緒能力偏弱，對自身狀態缺乏理解，導致生活適應與壓力調節困難。對此，教育部學生事務與特殊教育司副司長許嘉倩指出，教育部將於一一四年起全面推動社會情緒學習計畫（SEL），投入大量資源協助各級學校落實課程，培養學生接納自我、覺察情緒、並將壓力轉化為成長動能，讓「學習快樂」成為教育核心價值。

在求助行為方面，調查顯示高達九十七%的大學生支持「青年心理健康支持方案」，但實際尋求心理協助者僅約二○%。多數學生仍偏好面對面的心理諮商，也有部分人嘗試透過AI輔助工具舒緩情緒。國立師範大學學生會會長黃莨騰指出，大學生處於介於依賴與獨立之間的階段，學業、人際與未來焦慮多重交織，更需要外界引導與支持。政治大學研究生學會副總幹事林祐則補充，研究生常陷入「不被看見、不能停下」的困境，對心理壓力的承受度與求助意願都更低，值得關注。

政府與校方應持續提升心理資源可近性，拓展校園諮商服務範圍，並透過公眾教育與名人倡議減少污名化，讓更多學生勇於尋求協助。諮商全聯會常務理事胡延薇強調，「壓力不是敵人，心態才是關鍵」。

她期盼此次調查能為教育單位與心理專業人員提供政策與實務依據，推動心理健康支持制度化。她說：「現代社會需要能容納情緒的空間，情緒教育應該向下扎根，陪伴年輕世代以更強的心理韌性面對未來挑戰，邁向幸福校園與健康臺灣的願景。」