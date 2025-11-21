大學生想存股！ 打工月賺8千「想買台積電」 內行人勸：換這支





一名大二生表示，擔心光存錢會「被通膨吃掉」，因此即使每月只能投入3至5千元，仍想開始存股投資，也坦言自己最想買台積電股票，無奈資金不足，想請前輩提供建議。

該名網友在論壇Dcard上以「大2打工仔存股尋求建議」為題發文尋求理財建議。表示自己目前就讀大學二年級，在飲料店打工，一個月的打工收入約在6至8千元，認為這筆錢若只是存起來，將來也只會被通膨吃掉，因此想多少用於投資。他坦言自己最想買有「護國神山」之稱的台積電，無奈目前台積電一股就要1500元，一張就要150多萬，金額對於身為打工族的自己實在太高了，覺得要存到能買一張台積電的金額實在太遙遠。

▼原PO坦言自己最想買的是台積電股票，無奈台積電一股要1500元，一張價格飆破150萬元，現階段自己只是月入僅6千到8千元的打工族，想徵詢其他的投資建議。（圖／東森新聞資料照）



考量到現階段可運用資金有限，他正考慮改從買台積電比重高的ETF入手，並提到自己研究了富邦科技（0052），其中成分股台積電比重高達七成，又聽說它最近又要分割，認為分割後一張的價格會更親民，也有配息，自己更容易入手。也透露自己是計畫每月投入3000至5000元定期定額買，但仍猶豫購買的時機點：「該在分割前買，還是分割後再進場比較好？」

▼有網友認同原PO的分析，認為「0052就是小台積」，分割後對小資族更友善的確可買，不過也有網友建議原PO若終極目標是台積電，不妨從零股開始存起。（示意圖／取自pixabay）



對此，許多網友紛紛提出建議，有網友認為0052的確符合原PO的投資想法：「0052就小台積，可買」、「我自己也有投 0052，台積真的太貴了，先買ETF比較實際，之後如果還有閒錢，可以加一點983A放美股創新題材」,也有網友認為分割後對小資族的確更友善：「分割對心裡的入手壓力少很多」、「分割對小資族都是好事」。不過也有網友認為，若原PO的目標是台積電，其實也可以從零股買起，可以免除ETF的經保費用：「可以買零股，還不用被收經保費用，你買ETF持有的每一天都會被扣費用」、「其實兩者都可以,，如果價格太高一張買不起的話，就買零股也沒什麼差別，存著存著就會累積到張了」。

（封面示意圖／取自pixabay）

