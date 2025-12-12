大學生想「0成本抽成」遭拒竟嗆炸雞店 逢甲大學回應了

生活中心／林昀萱報導

逢甲大學針對學生引發的爭議做出回應。（圖／翻攝逢甲大學臉書）

台中逢甲大學行銷系學生近來舉辦包場活動，因為地點位在2樓，認為1樓炸雞店可以吸收到自己活動的人潮，於是向炸雞店老闆提議要「82分帳」，老闆當場拒絕，孰料就有同學在網路上批評老闆，甚至辱罵「是沒打狂犬疫苗還是怎樣？」引發老闆不滿還原始末，活動幹部緊急道歉，逢甲大學也做出回應。

這場學生活動在11月籌辦，學生認為參與活動的人都會經過炸雞店，可以增加對方的曝光機會，因此想和炸雞店老闆洽談合作，想透過推薦參與者購買炸雞的方式，和老闆8、2分帳，不過遭到老闆拒絕。一名女學生氣不過在Threads上發文，聲稱當時他們派出組內最有禮貌的2人去談「結果對方是沒打狂犬病疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛」，雖然曾想過對方不答應合作，但沒料想到對方的態度如此反彈。

廣告 廣告

事後炸雞店老闆PO出女學生的貼文，並還原當時的狀況，透露當晚有2名沒禮貌的學生，開口就稱「你是樓下炸雞老闆Jimmy？」並說11月底要在樓上包場，購票的人若有在樓下買炸雞，他們就要抽成。老闆當下相當傻眼，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」因此立刻回絕並要求「叫他們不要買我的炸雞，拜託。」

炸雞老闆還原事情始末。（圖／翻攝自padampadam1970 IG）

目前嗆聲的女學生已經關帳號並刪文，活動幹部則在留言處致歉，表示團隊一直積極討論該如何道歉，也重新檢視他們在對話與溝通的不足，想向老闆致上最真誠的道歉，「這次事件讓我們深刻反省。第一次籌辦派對，是我們踏入社會前難得的學習經驗，但因經驗不足與思慮不周，造成了傷害。我們會以此為教訓，更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。」

針對此事，逢甲大學也做出回應。表示學生已經正式向商家致歉。本校肯定學生勇於面對並負責的態度，未來將持續強化學生在社會參與之素養，感謝各界關心。

更多三立新聞網報導

AIT處長罕見發聲！她揭「美國強硬起手式」：比台灣人還擔心藍白賣台

5縣市可望藍天變綠地？郭正亮認了點名「這人口大縣」注意：別只看6都！

蔣萬安連任緊張了？台北市長最新民調 「他」年輕人支持度大贏17%

錢來了！旅遊補助「每人2000元」開跑時間出爐 每月再抽千人送1200元

