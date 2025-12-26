大學生提問鄭麗文遭肉搜！東吳政治系下戰帖：要吵就上辯論場吵

生活中心／周希雯報導

國民黨主席鄭麗文日前到東吳大學演講，本想拉進與年輕世代的距離、卻變「訓話現場」，不僅稱學生的提問挑釁「不是大學殿堂該有的水準」，還嗆政治系副教授陳方隅的問題「沒有大腦」，失格言論引發外界譁然。沒想到事後傳出，當時直白提問的學生疑似遭鄭麗文的支持者肉搜攻擊，令東吳大學政治系學生會不忍發出聲明，嚴正要求各方停止越線行為，更規劃舉辦辯論活動，「要吵就上辯論場吵！」

學生會昨（25日）發出聲明指出，隨著網路討論逐漸升溫，部分討論已從「對議題的批評」滑向「對個人的攻擊」，甚至有匿名帳號、側翼粉專開始起底學生身分、放大衝突。系學會對此深感遺憾，認為政治立場可以不同，但校園作為教學與學習場域，不應被當作政治鬥爭的戰場，更不應以傷害同學為代價，「我們認為，藍綠白各派代表公開上台辯論、理性對話，都遠比在網路上以起底、嘲諷、貼標籤的方式『互相消耗』更有價值，也更符合一個政治系應有的公共討論倫理。」

大學生「提問鄭麗文」遭肉搜攻擊！東吳政治系下戰帖了：要吵就上辯論場吵

鄭麗文與學生一來一往發表談話，現場一度火藥味濃厚。（圖／民視新聞資料照）

系學會表示，理解大家有想說的話，但不接受任何越界行為，因此特別呼籲3點。首先「停止一切出格行為」，包含起底、肉搜、影射個資、煽動群眾攻擊、惡意剪輯與斷章取義等，任何形式的騷擾與人身攻擊，都與公共討論無關。再來「回到理性討論的規則」，批評可以針對論點、政策、觀點與論證，不針對同學個人。最後也強調「要吵就上辯論場上吵」，系學會抱持「有爭議就公開說明白」的態度，若各方確實心癢難耐、希望把話講清楚可在留言區報名，若報名人數與立場分布足夠，將規劃一集公開節目或辯論活動，讓大家能把論點說清楚。

東吳大學政治學系學生會呼籲，各方停止越線行為。（圖／翻攝「東吳大學政治學系學生會」臉書）

最後，系學會強調支持多元立場的存在，也願意提供公開、合規、可受檢驗的討論舞台，「但我們同時嚴正呼籲各方立即停止任何越線行為，避免讓校園氛圍與同學安全感持續受損。」貼文一出，收穫大票網友支持，「敢上台都大贏躲在鍵盤後面批評人的，更何況提出的是疑問而非攻擊性傷害人的話，就有人受不了了」、「學生加油！希望你們不要害怕這些失控的大人、不要從此害怕發聲」、「學弟妹加油」、「辛苦了！覺得你們做這樣的平台，其實很有幫助。對於現在的氛圍更是難得」。









