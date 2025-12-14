大學生提「0成本抽成」遭拒！道歉全文曝光 老闆發聲了

台中逢甲大學行銷系學生團隊日前舉辦活動，向活動場地樓下的炸雞店老闆提出「八二分帳」合作提案，卻慘遭拒絕。（圖／翻攝自逢甲大學官網）





台中逢甲大學行銷系學生團隊日前舉辦活動，向活動場地樓下的炸雞店老闆提出「八二分帳」合作提案，卻慘遭拒絕。風波延燒至今，當事學生也在昨（13）日晚間向業者傳送道歉訊息，並希望能為自身的過錯負責。對此，業者也坦言「希望未來的日子裡，大家都能歲月靜好」。

回顧整起事件，逢甲大學行銷系學生團隊於近日在一間餐廳的2樓舉辦包場派對，並向炸雞店老闆提案合作，主張活動可帶來約170人流經過店面，希望從參與者消費中抽取20%利潤，遭老闆當場拒絕。隨後，一名女大生在Threads發文指控老闆態度惡劣、溝通跳針，甚至出現「沒打狂犬疫苗」等不當言詞。業者也在當下發文反擊，並還原與學生的談話內容，也直言自己不是學生的代售中心，拒絕接受該提案。

當事學生於昨日向炸雞店老闆發布道歉訊息，並表示自己在情緒化下，就選擇在網路上發布具誤導性的內容，造成對店家的負面影響，這不僅影響店家信譽，她也必須為此事負責。當事學生也向業者請求能有一次親自道歉的機會，希望能彌補自身的過錯。對此，業者也親自發聲，表示「其實人生就是不經一事、不長ㄧ智，希望未來的日子裡，大家都能歲月靜好」。

貼文曝光後，也引起不少討論。有網友還是不買單，表示「公開譴責店家，卻不公開道歉」，也有網友表示，除了炸雞店外，她也應該向校方道歉，表示「逢甲大學因她這次 『類保護費』的做法，名聲也大傷，相信這會變成笑話，在各職場廣為流傳」，也有網友讚賞業者的作為，表示「老闆真的很有修養，如果遇到要輸贏的那種，應該就超乎預期了」。

