大學生救星？他曝1方法「免費吃便當」：1學期就省7000元

大學生如果在外住宿，有時候難免為高額生活開銷煩惱。近日有名網友分享，為了省錢，他時常參加各式講座，並拿取主辦方提供的免費便當。他表示，這些便當真的是大學生的救星，每個學期能因此省下6000到7000元左右的餐費。文章曝光後，引發不少學生討論。

原PO在Threads貼出一張照片，可以看到是一個雞肉飯便當，裡面還有菜跟蛋。他表示，「講座便當真的是大學生的救星，我每個學期大概吃60個以上，省了6000~7000塊的餐費」。

廣告 廣告

文章曝光，不少學生留言回應，「你這太強了，到底哪來這麼多講座好參加笑死」、「怎麼吃到60個的？」、「有學分喔：考慮一下；有便當：我去」、「這個月已經吃了12餐免費的」、「我這個月好像只吃一天的學餐，其他都是吃免費的」、「真假吃那麼好，之前念的永遠只有麥當勞跟肯德基」、「超級同意！！每天參加一堆活動，好玩又省餐費」。

此外，還有學生分享講座便當，可以說都是非常豐盛，有4菜配一個炸排骨的、也有有菜有蛋加大量肉片的。甚至有主辦學校除了提供便當外，還有一杯星巴克，讓其他人都相當羨慕。

據了舉，台灣不少大學都積極舉辦研討會或講座，盼望能藉由專家或社會賢達分享專業知識給在校學生，同時因為時間安排，往往會在一天請多名校外講師來授課，因此提供便當也是主辦方的一片心意，希望學生能學習到知識也不會餓肚子。

更多中時新聞網報導

振永《回到20歲》遭狂粉跟蹤嚇壞

保健》解白內障併散光 長庚引新術改善

利特隔8天再訪台 寵粉擊掌簽名不拒