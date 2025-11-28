大學生救星！他靠1招「吃免費便當」 每學期吃60個省7000元

有學生透露為了省錢都會吃講座提供的免費便當，一學期可省下7000元。（圖／AI示意圖）

根據Threads平台上的一篇貼文分享，一名大學生近日透露，為了節省在外住宿的生活費，他積極參與各類校內講座，目的除了吸收知識，更是為了講座提供的免費便當。他指出，每學期吃超過60個講座便當，等同省下約6000至7000元的餐費，直言「講座便當真的是大學生救星」。

該名學生貼出多張便當照片，內容包括雞肉飯、蔬菜與一顆水煮蛋，並配文寫道：「講座便當真的是大學生的救星，我每個學期大概吃60個以上，省了6000~7000塊的餐費。」這篇貼文引發眾多學生共鳴與熱議。

廣告 廣告

有不少網友留言表示佩服他的參與度，有人笑說「到底哪來這麼多講座好參加笑死」、「怎麼吃到60個的？」也有人分享實戰經驗表示：「這個月已經吃了12餐免費的」。甚至有學生打趣說，「有學分喔：考慮一下。有便當：我去」。原PO也在底下說明，靠著想省錢的意志，只要有供餐的講座都會去，上禮拜連續五天都是吃講座便當。

除了數量可觀，便當內容也讓人驚艷。有學生表示自己參加過的講座便當不僅種類豐富，有四道配菜加上一塊炸排骨，或是配有蛋和大量肉片的豐盛套餐。有學校甚至大手筆提供便當加一杯星巴克，令其他學生稱羨不已。

據了解，台灣各大專院校時常舉辦研討會與講座，邀請專家學者或業界人士分享實務經驗與專業知識。由於多數活動安排在課堂之間或中午時段，主辦單位為照顧學生用餐需求，常準備便當作為福利與誘因，不僅讓學生獲得知識，也不必擔心挨餓，成為雙贏方案。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台灣自製「齊柏林衛星」成功升空 布局全球觀測網絡

薑母鴨店為何都不賣白飯？網友喊「真的沒吃過」 老闆一句話讓網友全懂了

快儲水！彰化將停水23小時 波及地區名單曝光