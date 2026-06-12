大學生月存5千買0050好？過來人秀戰果：2年報酬150%

財經中心／許展溢報導

大三的網友指出，大一就買0050，第一筆報酬已經150％。（示意圖/ PIXABAY）

一名大學生在社群提到，自己沒有在工作，但每個月有5000元的預算想投入元大台灣50（0050）ETF，並詢問大家的建議，引起不少人討論。有網友肯定的分享說，再適合不過了，因為自己就是大一買0050，第一筆報酬已經150%。

原PO在Dcard表示，主要是看到網路上許多股票與資產配置相關資訊，想從現在開始養成理財的習慣，也就是會一直持續下去好幾十年那種，當然金額未來會隨著收入調整。原PO也說，並不需要短時間暴利，只是想選擇定存以外更加明智的理財方法，因此需要建議。

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有名現在大三的網友回覆，再適合不過了，透露自己也是大一就買0050，第一筆報酬已經150％。也有大學生指出，養成理財習慣真的很重要，0050是一個不錯的選擇，老牌又穩定，但也喜歡凱基台灣TOP50（009816），他是選真正有賺錢的前50大公司，再加上一些策略條件，台積權重限制、動能因子加碼、不配息等等，後來轉投這檔。

有網友認為，「越早投資你就贏了，買市值型的放著，羨慕你大學生就有投資的腦袋」、「當然適合，我小孩壓歲錢從小開始，就是一半存起來，一半去買穩健的金融股，預計出社會就有一筆不算少的資金」，及「推啊，我也是每月5000逢低加碼」。



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