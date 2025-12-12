大學生樓上開趴！要求1樓炸雞店「82分帳」 被拒絕怒嗆：沒打狂犬疫苗

生活中心／朱祖儀報導

炸雞老闆還原事情始末。（圖／翻攝自padampadam1970 IG）

台中某大學行銷系學生近來舉辦包場活動，因為地點位在2樓，認為1樓炸雞店可以吸收到自己活動的人潮，於是向炸雞店老闆提議要「82分帳」，老闆當場拒絕，孰料就有同學在網路上批評老闆，甚至辱罵「是沒打狂犬疫苗還是怎樣？」引發老闆不滿，並出面還原始末，活動幹部急忙在留言處道歉。

學生活動在11月籌辦，他們認為參與活動的人都會經過炸雞店，可以增加對方的曝光機會，因此想和炸雞店老闆洽談合作，想透過推薦參與者購買炸雞的方式，和老闆8、2分帳，不過遭到老闆拒絕。

廣告 廣告

一名女學生氣不過便在Threads上發文，聲稱當時他們派出組內最有禮貌的2人去談，「結果對方是沒打狂犬病疫苗還是怎樣，瘋狂跳針態度超爛」，雖然曾想過對方不答應合作，但沒料想到對方的態度如此反彈，「我是不在場，但我光聽就氣瘋。」

突被要求「0成本抽成」 炸雞店老闆還原始末

事後炸雞店老闆PO出女學生的貼文，並還原當時的狀況，透露當晚有2名沒禮貌的學生，開口就稱「你是樓下炸雞老闆Jimmy？」並說11月底要在樓上包場，購票的人若有在樓下買炸雞，他們就要抽成。老闆當下相當傻眼，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？」因此立刻回絕，並要求「叫他們不要買我的炸雞，拜託。」

老闆文章曝光後，學生團體隨即遭炎上，「哇，空手套白狼耶，老闆沒得到什麼好處為什麼要8、2分，人家早就在那做生意，你自己要去人家樓上辦活動的」、「這到底什麼邏輯，奇文共賞」、「0成本抽成，這是什麼乞丐行為」、「我會直接報警。」

要求「82分帳」遭炎上 大學生急道歉

目前嗆聲的女學生已經關帳號並刪文，活動幹部則在留言處致歉，表示團隊一直積極討論該如何道歉，也重新檢視他們在對話與溝通的不足，想向老闆致上最真誠的道歉，「這次事件讓我們深刻反省。第一次籌辦派對，是我們踏入社會前難得的學習經驗，但因經驗不足與思慮不周，造成了傷害。我們會以此為教訓，更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。」

更多三立新聞網報導

「我司」是大陸用語？2派人吵翻 律師曝1用法才正確

吃1顆抵8顆蘋果！「這水果」是台灣之光 抗氧化還能護腸道

酒店女揭「男客手機1現象」！10個裡面中9個 眾嘆：更恐婚了

2所國立大學將合併！時程曝光「最快2028年完成」 教育部回應了

