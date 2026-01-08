大學生湧入「AI系」，和原本的資工系有什麼不同？

美國大學部的「AI系」愈開愈多，麻省理工學院（MIT）的AI系甚至躍升該校的第二大專業。選了AI系就能讓職涯鑲金了嗎？盛行了十多年的電腦科學系近期逐漸退位，美國大學裡「最熱門科系」已經改頭換面。

（註：「資工系」和「電腦科學系」在台灣常被視為同一個科系，英文都可翻譯為Computer Science and Information Engineering，本文以電腦科學系稱之。）

迅速普及的ChatGPT等聊天機器人，飆升的輝達等公司估值，都推動大學校園裡「人工智慧科系」愈長愈大。

為什麼AI科系愈開愈多？

過去15年，智慧型手機和社群媒體的發展，讓電腦科學系人數顯著成長。然而，美國電腦研究協會的數據顯示，今年秋季，62%的電腦科學系大學部入學人數出現下降。

原因很清晰，一個不容忽視的面向就是：就業率。根據招聘網站Indeed的數據，自2022年初以來，美國的軟體開發人員職缺發布量下降了超過三分之二。

科技巨頭正在大裁員，也要求軟體工程師多加使用AI寫程式工具，這些都減少了對入門級程式設計師的需求。這時候，大學的電腦科學系必須重新思考出路。

AI、電腦科學，差在哪？

事實上，AI科系通常隸屬於電腦科學系，兩者需要學習的內容，沒有想像中差異那麼大。電腦科學領域涵蓋程式設計、軟體工程、演算法和分析思維等。它涉及理解計算機的工作原理，並利用電腦在各種場景下解決問題。

另一方面，人工智慧是電腦科學的一個分支，專注在「建構能夠具備智慧行為的電腦系統」，這包括機器學習、自然語言處理、機器人技術和電腦視覺等任務。

人工智慧系統力求透過使用演算法來模擬人類智慧，使其能夠自主地做出決策和解決問題。

比較這兩個學科，可以發現一些顯而易見的相似之處：它們都高度依賴數學和程式設計概念，來創建邏輯嚴密、高效的程式和系統；兩者也都涉及分析資料集以發現趨勢，並進行預測。

目前這樣的發展，有點類似資料科學其實源自於統計學，但近年來，資料科學系所因為市場趨勢，會比統計學系所更熱門。大學抓住這樣的趨勢，將電腦科學的重心聚焦在AI專業，希望用這塊新招牌吸引更多學生。

AI系就是高薪保證？

能設計出頂級AI模型的工程師，是這個時代最炙手可熱的人才。在矽谷，人們已經看到Meta等大公司砸1億美元重金挖角相關專家。

然而，這不代表選了AI系就能通往康莊大道。事實上，AI工程師的薪酬極為分化。一位業內的人資告訴《經濟學人》，全球只有幾百人具備開發尖端人工智慧模型所需的數學能力、研究能力和工程經驗。Instagram執行長莫賽里（Adam Mosseri）更直言，「AI工程師並不需要頂尖學歷，他們有兩個共同點：學習能力強、不怕吃苦。 」

言下之意，如果是真正的數學狂人，當個AI工程師確實是新興的鍍金職涯；但假如只是在大學學習AI科系的知識，或許仍將與傳統的電腦科學畢業生面臨相似的就業難題。（資料來源：NYT, Fortune, Economist, MIT）

