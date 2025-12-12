大學生無成本提案「抽2成」！炸雞店拒合作遭學生PO文炎上

（社會中心／綜合報導）台中某大學行銷系學生為系上活動籌備合作，向樓下炸雞店提案「八二分帳」惹出風波。學生在餐廳2樓包場辦派對，認為當晚可帶來約170人流，便主動找一樓炸雞店老闆Jimmy合作，主張活動期間參加者到店消費，由店家與學生團隊「八二分帳」，學生抽20％利潤，細節再談。

Jimmy聽完後當場拒絕，認為學生既不負擔成本、也非代售窗口，卻一開口就談抽成，模式不合理，還直接表示「那就叫你們的客人不要來買炸雞沒關係」。

事後，一名女學生在Threads發文抱怨，聲稱早就聽說老闆個性難相處，特地派出「最有禮貌」的同學談合作，卻遇上對方「瘋狂跳針、態度超爛」，甚至用「是沒打狂犬疫苗還是怎樣？」等字眼影射老闆，並寫下「平常名聲就沒多好了」等語。

貼文曝光後迅速在網路延燒，多數網友不挺學生，批評「人家本來就在那裡做生意，又不是你們帶去擺攤」、「0成本還想抽成」，也有人指出用「狂犬疫苗」攻擊已是人身攻擊。隨著留言炸鍋，該學生將帳號改為隱藏，原文也悄悄刪除。

面對輿論壓力，炸雞店老闆也在自家粉專發文回應，強調自己不是任何人的「代售中心」，質疑學生憑什麼覺得店家一定要配合。他直言：「地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣」，並指這群學生「沒教養」，自己平常根本不會放在眼裡。

風波持續延燒後，學生主辦團隊先在活動專頁發說明，強調提案出發點是希望活動人潮能替店家帶來額外曝光與營收，因此才談分潤，並宣稱談判過程「全程保持禮貌」，只是遭對方多次打斷，甚至被說「叫你們的客人不要來買」，讓成員感到委屈。

但這篇說明再度被網友批評「還在強調自己多委屈」、「沒有真正道歉」，主辦團隊隨即刪除說明文，改發正式道歉聲明，向Jimmy及店家致上最深歉意，表示已請相關組員撤下不當與偏激貼文，並正主動聯繫老闆，希望能親自說明、當面道歉。

學生團隊坦言，這是第一次自行籌辦派對活動，原以為是一場踏入社會前的實戰練習，卻因經驗不足、思慮不周與溝通失當造成爭議，未來會以此為教訓，更謹慎處理所有對外合作與公開發言。

