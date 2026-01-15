大學生網購i17假連結誆「帳戶凍結」存款歸0！中警反詐公車急上路救援

記者陳佳鈴／台中報導

台中市警局少年警察隊祭出新招，設計專屬「反詐公車」，即日起將穿梭在一中、逢甲等各大商圈及校園周邊，加強防詐宣導。(圖/台中市警察局少年隊提供)

寒假即將到來，學生族群請注意，小心詐騙集團盯上你！根據警政署165打詐儀表板最新統計，台中市去（114）年全年度網路購物詐欺案件高達5,265件，其中受害人數最多的職業類別竟是「學生」。為了搶救這群「社會新鮮人」的荷包，台中市警局少年警察隊祭出新招，設計專屬「反詐公車」，即日起將穿梭在一中、逢甲等各大商圈及校園周邊，加強防詐宣導。

警方指出，近期學生族群最容易上當的詐騙手法，多發生在年輕人愛用的社群平台「Threads」上。台中一名大學生日前在Threads上看到有人販售最夯的「iPhone 17」手機，因價格低於市價且標榜限量，便私訊賣家交易。對方要求使用「7-11賣貨便」並提供一組連結，豈料學生下單後，頁面竟跳出「未完成實名認證」導致交易失敗的訊息。

台中市去（114）年全年度網路購物詐欺案件高達5,265件，其中受害人數最多的職業類別竟是「學生」。(圖/台中市警察局少年隊提供)

這名單純的大學生隨即被賣家恐嚇「害資金遭凍結」，並傳送一個「假線上客服」連結要求處理。學生救急心切，依照假客服指示操作網銀進行「金流驗證」，結果不僅沒買到手機，帳戶內的存款更直接被轉走，直到錢財兩失才驚覺遭到設局詐騙。

台中市警局少年隊隊長表示，為了打破溫層觸及學生族群，特別針對「網購」、「演唱會門票」及「虛擬寶物」等高發詐騙手法設計海報，並於今年1月12日至2月11日間，刊登在行經全市約200所學校及30處熱門商圈（如一中、逢甲、東海、美術館等）的公車車體上。希望透過這些「會跑的廣告看板」，在學生上下學或逛街時達到潛移默化的提醒效果。

警方也再次呼籲，凡是網路貼文標榜「穩賺不賠」、「低價限量」，或在交易過程中要求「私下加LINE」、「驗證金流」、「解凍帳戶」等話術，絕對都是詐騙陷阱。若有任何疑慮，請立即撥打165反詐騙專線求證，切勿輕易匯款。

