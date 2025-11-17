大學生被AI養廢？《自然》警示：用AI寫作腦波會休眠
大學生是否已經習慣一卡關就喊「ChatGPT救我」？寫作業、寫報告、甚至腦力激盪都靠AI。但最新《自然》（Nature）期刊敲響警鐘：當AI代勞愈多，學生的大腦可能愈「安靜」。一項腦電圖實驗顯示，用AI寫作的學生，腦內連結竟接近休眠狀態，連自己寫過什麼都記不住！這不是危言聳聽，而是每個數位原住民和教授都該知道的代價。
自稱「教育革命使者」的AI，正昂首闊步走進世界各地的校園，不請自來，卻已無處不在。
長庚大學校長湯明哲在「2025第23屆遠見高峰會」，分享了眼下教學現場的一個詼諧現象：由於生成式AI的普及，老師出作業，學生就用ChatGPT去做，然後老師又用ChatGPT來批改作業，最後學生們的成績都很好。問題是，學生畢業了學到什麼？「什麼都沒有。」湯明哲說。
誰來定義「什麼叫學會？」的焦慮，正在席捲全球教育界。無獨有偶，國際知名科學期刊《自然》（Nature）近日一篇〈大學正在擁抱人工智慧：學生會變得更聰明還是停止思考？〉的報導，也指出許多令人不安的情況。
首先是，AI 已全面滲透全球大學校園。開學第一天，北京清華大學的新生遇到的第一批輔導員並非真人，而是一位AI助理。每封錄取通知書上附有邀請碼，邀請學生使用AI助理，解答學生關於課程、社團活動和校園生活的各種問題。
而在太平洋另一端，美國加州州立大學的52萬名師生，也能免費使用ChatGPT Edu這款OpenAI專為大學量身定制的聊天機器人，堪稱該公司迄今最大規模的教育部署。
麻省理工實驗：用AI寫作，會讓人腦各區「弱連結」
另一項全球調查則顯示，到 2024 年，86％的大學生會在學習中經常使用人工智慧。教育AI化，令師長們坐立難安之處在於，AI可能會從教學助手的角色，轉變為「非人教授」，甚至取代掉學校原本的功能。
其次，該報導認為，過度倚賴 AI 會降低大腦活動與批判性思惟。
像麻省理工學院（MIT）便曾做過一項實驗：利用腦電圖（EEG）盯著54位學生寫20分鐘小論文，監測他們的腦波變化。作文題目設計的超有哲學意味：「藝術作品是否具有改變人們生活的力量？」
學生被分成三組展開測試，第一組「AI隊」可以狂用大語言模型（LLM），第二組「Google隊」只能靠搜尋引擎寫作，第三組「純人隊」，完全不能使用AI和網路，只靠人腦自身知識單打獨鬥。
最後結果超震撼。「純人隊」的大腦各區域之間的「交流程度」最高，表現出腦內最強、最廣泛的連接模式，並且通常能夠回憶起自己寫的內容。
反觀「AI隊」，則表現出最弱的連接模式，腦內幾乎靜音，大腦之間的交流「弱到爆」，有時甚至幾乎記不起自己寫了什麼。
這項實驗的樣本數固然太少，卻也暗示了一個難以忽視的現象：讓AI代勞，人類的大腦可能就直接躺平了。
科技巨頭的AI「入侵」校園？教授反彈
教育AI化的另一個危機是，AI 可能削弱長期記憶與理解能力。
北京清華大學線上教育中心一項研究顯示，使用AI輔導的學生，在課後立即進行的測驗中，得分往往高於未使用該工具的學生。但等到2～3週之後，那些使用AI的學生，得分卻低於同齡人，意味著學生們對於從AI那裡學到的內容產生了錯誤認知，或者僅是「表面理解」。
再一個擔心則是，科技巨頭如此積極推銷教育版AI，恐引發倫理擔憂。
報導指出，OpenAI和Google等大型科技公司一直在向學生和大學推銷產品。 「我們被想要與我們合作的公司淹沒了，」俄亥俄州立大學執行副校長兼教務長貝拉姆孔達（Ravi Bellamkonda）在受訪時表示。
另有一些教育工作者也批評科技巨頭，它們所開發的AI工具或許助長了偏見和錯誤訊息，要命的是還利用他人的研究成果作為訓練數據，而且運算數據的資料中心用電量龐大，導致環境成本高昂等。
這或許是為何今年（2025）6月，一些學者發表了一封公開信，反對大學不加批判地採用AI技術，便迅速獲得了來自世界各地1000多名學者的簽名之故。信中寫道：「我們的資金，絕不能被浪費在那些幾乎不提供任何回報、反而會削弱我們學生技能的營利性公司身上。」
哈佛：AI學習這樣做有效，大學生親測
做個小結：演算法一旦成為老師，某種程度還是會「溫柔地」奪走大學的教育主權。
正當全球高教界惶惶於AI恐將大學生養廢之際，幸好，有些人士已經想出一些應對的辦法。北京清華大學線上教育中心對《自然》期刊說明，該校不倚賴於任何單一的AI模型，而是整合了大約30個來自DeepSeek、阿里雲、OpenAI和Google等公司的大模型，以糾正大模型有時會輸出的不準確內容，亦即「AI幻覺」。
哈佛大學理論物理學家、同時也是科學教育副主任的凱斯汀（Greg Kestin），則是把 AI 訓練成「會反問學生的物理家教」。
比如學生問AI導師：「液體從粗管子流進細管子，壓力會怎樣？」AI導師不會秒出答案，而是會先反問學生：「我們先退一步——你覺得有哪些概念和公式會影響液體流動？」以此刺激學生自己先動腦解題、討論互動。
依此所設計的AI導師機制，並對近200名大學生進行「對決實驗」，一組由真人教師授課，另一組則在家中接受AI輔導。結果發現，所有學生的課前平均分數只有2.75分（滿分5分），上完真人主動教學課的同學，分數提升到3.5分，而在家跟AI對話學習、但AI導師不直接提供答案的那一組，竟衝上 4.5 分。
圓滿的解決方案似乎就此出爐：「AI可以為你做作業，讓你無法思考——或者它也可以幫助你更好地思考。所以真正的問題是，你在教育中使用AI的方式是否能夠鼓勵批判性思惟，促進學習？」凱斯汀說，關鍵從來都不在工具本身，而在於師生怎麼運用它，是取代思考，還是點燃思考？授之魚，還是授之以漁？
