大學生課堂猝死！21歲男大生上課突倒地 急救無效宣告不治

桃園市某大學昨日上午發生一起學生猝死事件。根據桃園市消防局指出，12月5日上午10時31分接獲中壢區某大學報案，表示有學生在教室內昏倒，請求派遣救護車前往協助。

據了解，這名21歲林姓男大生為該校大二學生，當時正在教室內上課，突然倒地失去意識。校護人員發現後立即評估情況，確認該生已無意識呼吸，隨即展開CPR急救措施。第二大隊華勛分隊救護人員抵達現場後接手急救工作，給予必要救護處置，並由中壢分隊救護車緊急送往中壢天晟醫院。

然而，林姓學生經送醫急救後仍無法恢復呼吸心跳，最終家屬決定放棄急救，醫院宣告不治。家屬表示，林生平日身體健康，過去未曾有重大疾病史，在家中也無任何異樣。

警方隨即通知家屬到場說明，並報請桃園地檢署檢察官協同法醫進行相驗。法醫初步鑑定結果為心因性猝死，但具體死因仍有待進一步調查釐清。值得注意的是，中央氣象署當時對桃園地區發布低溫特報，是否與低溫有關尚待確認。

這起突發事件在校園內引發師生震驚。有該系學生在社群平台Threads發文表示，從老師口中得知隔壁班同學在課堂上昏倒的消息，心情相當沉重。該生提到，雖然不認識逝者，但常在對面教室上課，一定有碰過面。系上也發出信件，表達對失去年輕學生感到心痛與不捨。

事發後，該系老師在班級群組中提醒學生，近期適逢天冷且期末考週，要多注意自身及身邊同學身體狀況，若有不適一定要立刻反應。校方表示無法對此事回應，但會協助家屬處理後續事宜。

消防局統計顯示，至目前為止無疑似低溫造成之內科到院前心肺功能停止案件。消防局提醒民眾，寒流期間應注意天氣變化，做好保暖措施。有心血管疾病史者更應提高警覺，若出現胸悶、暈眩等不適徵兆，應及時就醫，以確保健康安全。

