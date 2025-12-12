大學生辦活動討「無本生意」 炸雞店老闆嗆：沒教養的小孩

即時中心／林韋慈報導

台中某大學行銷系日前發生「無本生意」爭議。一群學生向複合式場地承租二樓空間舉辦活動，並主動向一樓的美式炸雞店提出「八二分帳」合作，理由是活動可吸引約170人到場，可能帶來消費。不料炸雞店老闆Jimmy直接拒絕，隨後竟遭學生在社群上抱怨「態度超爛」、「沒打狂犬疫苗嗎？」貼文一曝光即遭網友炎上。對此，老闆也發文反擊：「沒教養的小孩，憑什麼覺得我要接受？」事後行銷系團隊又貼出聲明反擊，再遭狠批，昨晚終於發出道歉，此事引起熱議。

據了解，該行銷系學生團隊原計畫在餐廳二樓舉辦包場活動，向一樓炸雞店老闆Jimmy提出合作提案，表示活動預估可帶來170位人流，希望能從參與者消費中抽成，不過老闆Jimmy直接拒絕，表示提案不合理，甚至直言希望活動參加者「都不要來買炸雞」。

事後，一名女學生在Threads發文開罵，指團隊已派出「最有禮貌」的同學協商，卻遇到老闆「瘋狂跳針」、「態度很差」，甚至出言批評：「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？……只能說禮貌待人啦。」貼文一出，惹來關注。Jimmy則在社群上以「沒教養的小孩」還擊，表示：「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？我想都不想就回：叫他們不要買我炸雞拜託。以他們的年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡，更不要自以為了解我的個性。地球不是繞著你轉。」

快新聞／行銷系大學生辦活動討「無本生意」 台中炸雞店老闆氣炸嗆：沒教養

學生批店家沒打狂犬病疫苗，事後已刪文。（圖／擷取自PTT）

兩邊互攻後，主辦學生團隊發出聲明，表示活動動線會經過店家門口，原以為合作可創造雙贏，分潤比例「八二只是初步方向，細節可再談」。他們強調全程保持禮貌，卻遭老闆多次打斷，甚至被告知「叫你們的客人不要來買」，令他們感到無奈。

快新聞／行銷系大學生辦活動討「無本生意」 台中炸雞店老闆氣炸嗆：沒教養

學生欲與老闆分潤。（圖／擷取自PTT）

然而聲明發出後，學生再度被批，網友幾乎一面倒批評學生分潤提案離譜，「行銷書都白讀了」。主辦團隊只得緊急刪文，並於昨（11）日晚間發布道歉聲明：「向Jimmy先生及店家致上最深的歉意。事件發生後，我們已請該組員撤下不當與偏激的個人貼文。」並強調目前正主動聯繫店家，希望能親自致歉。





原文出處：快新聞／行銷系大學生辦活動討「無本生意」 炸雞店老闆嗆：沒教養的小孩

